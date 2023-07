Vyděšení turisté, evakuační centra a chmurná předpověď ostrova Rhodos

Z Rhodosu se vracejí stovky Čechů z dovolené, na kterou jen tak nezapomenou. Požárem zasažený ostrov se stal dějištěm největší evakuační operace v novodobých řeckých dějinách. Co lidé podstupovali při úniku před postupujícím ohněm? A co vedlo k jeho rychlému šíření?

Že mohutné požáry mohou do budoucna častěji ohrožovat i střední Evropu.

Jak to podle očitého svědectví zpravodaje Seznam Zpráv vypadá v evakuačních centrech narychlo zařízených pro turisty.

„Už v pátek večer jsem na terase našeho pokoje viděl spoustu popela a cítil štiplavý dým,“ vzpomíná Pavel Eichler na počátek svých obav, že letošní dovolená na Rhodosu nebude pro něj a jeho rodinu stejná jako ty předešlé. Do letoviska Kiotari přitom jezdí pravidelně, na jihovýchodní pobřeží ostrova zamířili už počtvrté.

„Z jídelny nás vyhnali hned na pláž, jen v žabkách, v šortkách a tričku. Bez dokladů, bez věcí, bez peněz. A okamžitě nás z pláže hnali dál. Kolem nás začaly lítat hasicí vrtulníky a hasicí letadla. Situace se měnila každou minutu, bylo to dramatičtější. A v podstatě jsme už utíkali před ohněm,“ popisuje český turista přímo z Rhodosu pro podcast 5:59.

S dětmi po svých a v rámci davu dalších prchajících došli do asi 10 km vzdálené vesnice Gennadi. Tady je místní dobrovolníci nejprve shromáždili v prostorách školy, poté je přemístili do jednoho z hotelů. Jenže v něm zůstali pouze několik hodin, než bylo jasné, že se plameny opět dostaly jen pár kilometrů od nich.

„Kolem jedné hodiny ráno začala další evakuace. To už bylo za asistence armády, kdy najížděly autobusy. Odvezly nás do oblasti kolem Prasonisi úplně na jihu ostrova, kde jsme přespali. Ten oheň byl stále vidět, což bylo jako v nějakém apokalyptickým filmu,“ líčí Eichler. Putování tím však pro jeho rodinu neskončilo. V neděli ráno je kontaktovala jejich cestovní kancelář - prý úplně poprvé - že pro ně přijede autobus. Ten je poté převezl do města Rhodos na opačném, severním konci ostrova.