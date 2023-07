Základní rady pro turisty, kteří mají zaplacený Rhodos

Odjet, nebo raději ne? A co když se situace zhorší za pár dnů nebo se z vybraného hotelu stane evakuační centrum? Lidé se zaplacenou dovolenou na řeckých ostrovech Rhodos a Korfu, kde také vypukl požár, řeší, zda odletět nebo cestu stornovat.

Jak nejlépe postupovat, za jakých podmínek mohou lidé získat zpět celou zaplacenou částku za dovolenou a kdy mají od cestovní kanceláře nárok na slevu, vysvětluje Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

„Cestovní kanceláře z pochopitelných důvodů sledují vlastní zájmy, jejich vyjádření ohledně možnosti konat zájezd tak není jediný určující. Doporučujeme rovněž sledovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí,“ radí lidem právník dTestu.

Podle něj nemusí být jednoduché ani vrátit se z ostrova dříve. „Pokud nejsou v ohrožení, zákon cestovatelům žádné zvláštní výhody nepřiznává. Pokud ale má vaše dovolená vady, chtějte přiměřenou slevu.“

„Mám odjet do evakuované oblasti“

Jsem klient cestovní kanceláře a mám odletět do oblasti, která je evakuována. Na co mám nárok?

Pokud není možné zájezd v dané destinaci uskutečnit z důvodů mimořádné neočekávatelné události, tedy například blízkého požáru, měla by být v prvé řadě iniciativa na straně cestovní kanceláře, která by měla původní zájezd zrušit a vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zájezdu, nebo nabídnout odpovídající náhradní plnění.

Bez ohledu na aktivitu pořadatele zájezdu má však v případě mimořádné neočekávatelné události i sám zákazník před zahájením zájezdu právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků.

„Bojím se odletět do místa, kde zatím nehoří“

Jsem klient cestovní kanceláře, mám odletět na ostrov, kde už jsou hlášeny lesní požáry, část ostrova je evakuována. Cestovní kancelář mi říká, že oblast (část ostrova) je bezpečná, ale bojím se a odletět nechci. Jak mám postupovat?

V případě, že je zájezd objektivně možné uskutečnit za bezpečných podmínek, cestovatel většinou nemá právo odstoupit od smlouvy bez toho, aniž by hradil storno poplatky. Řešení by mohlo nabídnout takzvané pojištění storna, to však zpravidla kryje pouze nahodilé události, mezi něž bychom rozhodnutí zákazníka neodcestovat na základě nikoliv objektivních důvodů řadit nemohli.

Cestovní kanceláře z pochopitelných důvodů sledují vlastní zájmy, jejich vyjádření ohledně možnosti konat zájezd tak není jediné určující. Doporučujeme rovněž sledovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí, popř. aktuální zprávy o zasažených oblastech. Pokud by vyjádření cestovní kanceláře odporovalo objektivním skutečnostem, je možné odstoupit od smlouvy před konáním zájezdu bez jakýchkoliv poplatků, jak je uvedeno u předchozí otázky.

„Co když se požár rozšíří“

Co když odletím a v místě se zhorší situace až po příletu (bezprostředně mě neohrožuje, na ostrově ale hoří). Jak mám postupovat, když se chci vrátit domů dříve? Na co mám nárok?

V takové situaci záleží, zda jsou jednotlivé služby zájezdu poskytovány v souladu se smlouvou, potvrzením o zájezdu a zvyklostmi, tedy zda má zájezd nějaké vady. Pokud zájezd nemá vady, například objektivně cestovatelům žádné nebezpečí nehrozí ani nejsou jinak ovlivněni skutečností, že jinou část ostrova zachvátil oheň, například dýmem či kouřem; skutečností, že hotel je cílovým evakuačním centrem s odpovídajícími omezeními pro další hosty apod., tak zákon cestovatelům žádné zvláštní nároky nepřiznává.

„Co když je z mého hotelu evakuační centrum“

Co když odletím a na místě mi cestovní kancelář změní lokalitu ubytování, změní mi hotel, který neodpovídá tomu objednanému. Nebo například můj hotel je plný dalších evakuovaných lidí v lobby baru. Mám stísněné podmínky, přestěhují mě do jiného pokoje apod. Na co mám nárok?

Obecně za situace, kdy pořadatel neposkytne zájezd dle ujednaných podmínek, měl by zákazník nejprve vytknout vadu a určit lhůtu k jejímu odstranění. Pokud tak neučiní, může si zákazník opatřit náhradní plnění sám, například v hotelu, který lépe odpovídá původním podmínkám zájezdu, a požadovat zaplacení účelně vynaložených nákladů. Pokud by však vady byly podstatné a pořadatel by je ve stanovené lhůtě neodstranil, má zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Mimo to, vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, má pořadatel povinnost bez dodatečných nákladů pro zákazníka zajistit vhodné náhradní řešení stejné nebo vyšší kvality, než jaká byla sjednána ve smlouvě. Je-li navrhované náhradní řešení nižší kvality, než jakou určuje smlouva, například menší než inzerovaný pokoj, pokoj bez výhledu na moře apod., poskytne pořadatel zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník má právo v takovém případě odmítnout náhradní řešení pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.