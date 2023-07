Na jihu hoří už o měsíc dřív. Češi ale i tak chtějí k moři, tvrdí cestovky

Stovky Čechů se snaží od nedělního večera dostat domů z ohnivého Rhodosu, kde zuří lesní požáry. Ti, co měli pobyt na postiženém jihu, hledají jiné místo, kde dokončí dovolenou, nebo rovnou letí s evakuačními lety domů. Je ale řada turistů, kteří stále na ostrov míří, protože podle tamních úřadů a cestovních agentur je sever bezpečný.

Češi chtějí být zkrátka v létě u moře. A nic na tom nezmění ani zprávy o požárech nebo třeba žralocích ve Středozemním moři. Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje chování Čechů při výběru dovolené.

Jak reagují cestovní kanceláře na extrémní vedra a přibývající požáry? Mění se cíle nebo termíny dovolených? Jezdí třeba lidé k moři víc na jaře nebo na podzim, a v létě třeba zase na hory?

V posledních letech se bohužel potýkáme s požáry v destinacích jižní Evropy. Zpravidla se období požárů týkalo až srpna. Je vidět, že horka v letošní sezoně a dlouhodobé sucho přesunuly požáry už do červencového období, což je samozřejmě neblahý vývoj. Nicméně cestovní kanceláře reagují na poptávky českých turistů, kteří se během letních prázdnin zkrátka vydávají v podstatě výhradně k moři.

Požár na řeckém ostrově Rhodos:

Kam lidé chtějí jezdit na dovolenou?

Nejoblíbenější leteckou destinací je právě Řecko. Nejoblíbenější destinací s dojezdovou vzdáleností je Itálie a Chorvatsko. Změnit poptávku českých turistů ve výběru destinací asi nelze, a to vzhledem k atraktivnosti těch zemí. Ale samozřejmě máte pravdu: Určitou alternativou, jak se případně takovému riziku vyhnout, je cestovat v květnu, v červnu, září, v říjnu, tedy mimo sezonu, kdy rizika požáru nehrozí.

Ovlivňují zprávy o požárech nebo třeba o žralocích ve Středozemním moři rozhodování Čechů o tom, kam pojedou na dovolenou?

Poptávka českých turistů je utvářená v prvé řadě atraktivitou destinace a v druhé řadě cenou. Občas je cena na prvním místě, kdy klienti tolik nebazírují na volbě destinace, ale mají nějaký omezený rozpočet. Věci, jako je výskyt žraloků v některých destinacích, se do poptávky prakticky nepromítají. Letos na jaře se v Egyptě vyskytl žralok a dokonce tam zabil ruského turistu, ale do poptávky českých turistů se to vůbec nepromítlo, pouze cestovní kanceláře v krátkodobém hledisku zaznamenaly několik dotazů na to, jestli některá pláž bude v rámci pobytu uzavřena či nikoliv. Ale na poptávku českých turistů to nemá vůbec vliv.

Takže neočekáváte, že by kvůli požáru lidé přestali létat na Rhodos?

To je samozřejmě trochu jiná situace, protože tady už jsou opravdu zasaženy hotely v té jihovýchodní části Rhodosu, kde v současnosti není možné čerpat dovolenou. Turisté sem necestují, nicméně zůstávají v platnosti ty dovolené na severu ostrova, i letiště je umístěno v severní části. Dovolené zde probíhají bez komplikací zcela standardně, jak jsme zvyklí.

Stovky Čechů čekají na letišti na odlet z Rhodosu:

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy +13

V posledních letech jsou velkým fenoménem lesní požáry v severských oblastech kolem polárního kruhu. Ovlivňuje to zájem o cesty do Skandinávie nebo třeba Kanady?

Zájem o severské země, kam se kvůli počasí cestuje právě v letních měsících, byl enormní. Poznávací zájezdy do severských zemí byly několik měsíců dopředu vyprodány, takže tohle určitě nemohu ze strany cestovních kanceláří potvrdit. Spíš se domnívám, že zkrátka požáry během letní sezony je něco, na co si budeme muset do budoucna asi zvyknout a s čím se budeme potýkat každou sezonu. Důležité je, abychom to zvládali s ohledem na bezpečnost turistů. Stejně jako teď na Rhodosu, kde nedošlo k žádnému úmrtí českého turisty ani žádné újmě na zdraví, takže bezpečnost turistů je zachována v maximální možné míře.

Co stojí za vyšším zájmem Čechů o Polsko? Jsou to čistě ekonomické důvody?

Do zájmu o Polsko se promítá několik faktorů. Jedním z těch důležitých je, že zejména čeští turisté v severní části Čech a Moravy to mají poměrně blízko, navíc Polsko nezaspalo jako Česká republika a má nově vybudovanou infrastrukturu, takže není problém po silnici přejet Polsko a dostat se k moři, je to poměrně komfortní.