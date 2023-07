Oheň přicházel přes kopec, bylo to velmi, velmi děsivé, říká turistka

Britská turistka Amy Leydenová popsala „děsivý“ zážitek, jak byla se svou 11letou dcerou kvůli požáru na Rhodu přestěhována ze dvou hotelů, než byla odvezena do bezpečí. „Šly jsme po silnici ve dvě hodiny ráno a oheň nás doháněl. Nevěřila jsem, že to zvládneme,“ řekla televizi Sky News.

„Bylo to doslova jako konec světa,“ řekl Sky News další britský turista Ian Murison, který byl přítomen na lodi, která vezla lidi do bezpečí hlavního města na severu ostrova. Popsal také chaotické scény, když se davy turistů snažily nacpat do autobusů u pláže.

Britský turista Kevin Evans byl s rodinou během soboty evakuován dokonce dvakrát – nejprve z Kiotari do Gennadi a následně do hlavního města na severu ostrova, píše agentura AP.

Turistka Andrea, která byla evakuována lodí z pláže, řekla BBC, že tam byly tisíce lidí, kteří „křičeli a tlačili se“. Některé lodě nejprve odvážely pouze ženy a děti. Poté, co byla transportována do bezpečí, ji společně s přítelem odvezli zaměstnanci zpět do hotelu ve vlastních autech. Následně je v noci probudilo bouchání na dveře k další evakuaci. „Viděli jsme oheň přicházející přes kopec, bylo to velmi, velmi děsivé,“ uvedla.