Elektřina zlevňuje, účty ale budou vyšší. Prodraží se druhá půlka faktury

Tuzemské domácnosti by se měly připravit na vyšší účty za elektřinu. A to ve chvíli, kdy její cena na trzích klesá. Zdánlivý paradox souvisí s chystaným ukončením finanční pomoci ze strany státu.

Ceny silové elektřiny v Česku klesají. Přesto ekonomičtí novináři v posledních týdnech píší o tom, že lidé už zanedlouho budou muset při hrazení provozu domácností a všemožných elektrických spotřebičů sáhnout hlouběji do svých peněženek. Změna nastane od ledna.

Vysvětlení je jasné až při bližším pohledu na to, z čeho se účty za elektřinu skládají. Lidé totiž platí nejen za skutečnou surovinu, ale i řadu dalších poplatků. Pokud tedy silová elektřina zlevňuje, neznamená to nutně nižší celkovou cenu. A v Česku je teď podle Nádoby na obzoru právě scénář, kdy jedna část faktury klesá, u druhé však dojde k růstu. A ten může zlevňování nejen vymazat, ale i převýšit.

Dnes ale vládní politici upozorňují na to, že se trend na burzách obrátil. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden zrušení úlev k začátku příštího roku hájil tím, že „daňoví poplatníci nemohou dál dotovat ceny energií ve chvíli, kdy přestávají platit mimořádné důvody“. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) pak o víkendu v diskuzním pořadu České televize mluvil o tom, že předpokládá zdražení elektřiny „do 10 procent“.

Před tím, než začal POZE hradit stát, přišel domácnosti na zhruba 600 korun za každou megawatthodinu. Při obvyklé spotřebě to u bytu v panelovém domě podle Jiřího Nádoby činilo asi dva až tři tisíce korun ročně. A tato položka se od ledna na faktury vrátí. „Řada lidí a firem zřejmě žila v domnění, že příští rok se začneme vracet (v cenách energií) do normálu. Ale pozapomněli na to, že vedle samotné elektřiny jsou tu další poplatky, které pro příští rok stoupnou,“ říká novinář.