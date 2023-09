Milionům lidí klesne cena elektřiny. Výrazně, slibuje šéf ČEZ Prodej

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Dodavatelé energií již od začátku roku postupně snižují ceny elektřiny a plynu tak, jak klesají ceny komodit na burze. Řada obchodníků už zlevnila ceny jak u produktů pro nové zákazníky, tak pro stávající klienty s tarifem na dobu neurčitou.

1,5 milionu stávajících zákazníků společnosti ČEZ, kteří mají produkt na dobu neurčitou, zatím na změnu směrem dolů čeká. Příští rok se však cenového propadu dočkají. Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec slibuje výrazné snížení cen, ke kterému nedošlo celý letošní rok.

„Pokles bude výrazný a půjde určitě výrazně pod strop. Zatím ty ceny nechceme konkrétně komentovat, protože dokup na příští rok ještě není ukončen,“ říká Kadlec v Agendě SZ Byznys. Také potvrzuje, že zákazníci budou novou cenu pravděpodobně platit po celý rok 2024. Do konce letošního roku bude tato skupina domácností ještě platit cenu na úrovni vládního stropu, tedy 5000 Kč za MWh elektřiny bez DPH a 2500 Kč za MWh plynu bez DPH.

Vysoké ceny energií rovněž výrazně promlouvaly do míry inflace, která v srpnu dosáhla 8,5 procenta. Podle předpokladů České národní banky by se v příštím roce měla míra růstu cenové hladiny dostat na dvě procenta. Kadlec se domnívá, že by v tuto chvíli už energie neměly mít na inflaci vliv.

ČEZ letos měl ve srovnání s ostatními dodavateli energií nastavené ceny poměrně vysoko, dokud v pátek 15. září nezveřejnil nové ceníky s fixací, kde cena klesla zhruba na 3940 Kč za megawatthodinu u elektřiny a 1850 Kč za megawatthodinu plynu bez DPH. Dojde letos ještě k dalšímu poklesu u těchto ceníků s fixací, nebo jde o konečný limit?

Asi bych opravil ty vysoké ceny, my snižujeme ceny letos už počtvrté. Ty hlavní ceny jste zmínila, samozřejmě cenová paleta je širší. Ceny upravujeme tak, jak nám to umožňuje velkoobchodní trh. Byl tam prostor, tak jsme je opět upravili.

A jak nakupujete elektřinu a plyn na příští rok a kolik vám z toho vychází cena pro zákazníky?

Co se týče fixovaných produktů, kde jsme ceny upravovali nyní, tak ty nakupujeme průběžně podle toho, jak očekáváme příchod nových zákazníků. Pokud se ptáte na nefixovaný produkt, tak u něj dokup ještě dokončujeme. Tyto ceny do konce roku oznámíme a jako každý rok je upravíme na přelomu roku. A samozřejmě není tajemstvím, že budou výrazně nižší.

Můžete tu nákupní i tu konečnou cenu srovnat s tou loňskou?

Bude určitě výrazně nižší.

Nyní tito zákazníci platí cenu na úrovni vládního stropu, tedy 5000 Kč za megawatthodinu elektřiny a 2500 za megawatthodinu plynu bez DPH. Můžete aspoň naznačit, jak moc budou pod stropem?

Ten pokles bude výrazný a půjde určitě výrazně pod strop. Zatím ty ceny nechceme konkrétně komentovat, protože skutečně ten dokup na příští rok ještě není ukončen. Blíží se podzim, volatilita na trzích zase může vzrůst. Dejte nám ještě pár týdnů a ceny, tak jako každý rok, dáme vědět našim zákazníkům včas. Určitě mohu ujistit, že ty ceny budou výrazně nižší, než platí nyní.

Foto: Seznam Zprávy Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Jiní dodavatelé už cenu u produktů na dobu neurčitou snížili. Tak proč ČEZ ještě vyčkává?

Není to o tom, že bychom vyčkávali. My se prostě držíme naší nákupní strategie. Celý loňský rok jsme například u sazby D02d drželi cenu 3120 Kč za MWh bez DPH (3775,20 Kč vč. DPH). Drželi jsme ji i v období té největší krize, i během podzimu, kdy ceny na burzách byly ve stovkách eur. Tento rok držíme cenu na základě nákupu, který jsme dělali loni, a znovu opakuji, ta dobrá zpráva je, že mezitím ceny na burzách klesly, takže na ten příští rok ta cena bude výrazně, výrazně nižší.

Vždycky nakupujeme dopředu na zákazníky tak, aby se nemuseli bát toho, že se při nějakém výkyvu na burze zopakuje situace jako u Bohemia Energy a desítky dalších dodavatelů, kteří spekulovali a pak nebyli schopni za ty ceny dodávat. Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej

Pokud do tohoto produktu nakupujete rok dopředu, tak ještě loni to pro domácnosti bylo výhodné, letos se ukázal opak. Budete v této nákupní strategii dále pokračovat?

Samozřejmě u nás platí to, co je zásadní – vždycky nakupujeme dopředu tak, aby se zákazníci nemuseli bát toho, že se při nějakém výkyvu na burze zopakuje situace jako u Bohemia Energy a desítky dalších dodavatelů, kteří prostě určitým způsobem spekulovali a pak nebyli schopni za ty ceny dodávat. U nás platí, že nakupujeme dopředu a že fixované produkty mají fixovanou cenu a z naší strany je nevypověditelná. Takže to je prostě základ strategie a ten samozřejmě zůstává. To je dobrá zpráva.

Takže i po celý rok 2024 budou zákazníci s produktem na dobu neurčitou platit stejnou cenu?

Je to velmi pravděpodobné. Když se tam vyskytne prostor pro snížení cen, my okamžitě reagujeme. Letos ten prostor nastane, a nastane na konci roku.

Vzhledem k tomu, že nyní mají zákazníci s produktem na neurčito cenu na úrovni vládního stropu, setkáváte se s tím, že by se chtěli z tohoto produktu vyvázat a přejít na některý z vašich jiných produktů?

Jsou takoví zákazníci, nicméně není to velké téma. Klienti se nyní samozřejmě jak o cenu, tak i svoji spotřebu starají mnohem více. Takže jsou zákazníci, kteří přecházejí z produktu na dobu neurčitou na fixovaný produkt. Máme teď zajímavou nabídku, ale gros portfolia, většina zákazníků, vyčkává na to, jaké budou nové ceny. A ty prostě budou dobré.

V příštím roce se změní ceny pro řadu zákazníků nejen u silové elektřiny, ale také u regulované složky, kterou určuje Energetický regulační úřad. Máte už nějaký odhad, kam by se mohla tato část ceny elektřiny pohnout?

Tento odhad si nedovoluji mít, je to rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Myslím si, že důležitá zpráva je, že to podle mých informací vláda řeší, takže počkejme. Je to v jejich kompetenci. Stejně jako zastropování našemu obyvatelstvu výrazně pomohlo, tak věřím, že vláda přijde s návrhem a s řešením, které tu situaci vyřeší.

Mohou zákazníci pro tuto složku očekávat navýšení?

Skutečně si netroufám říct.

Aktuálně se ještě na politické úrovni řeší, kdo bude platit poplatky za obnovitelné zdroje energií. Letos je místo domácností platí stát a představují 495 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny bez DPH (zhruba 599 Kč s DPH). Pokud by tuto část ceny elektřiny měl stát opět přenést na domácnosti, jak velká položka by to pro domácnosti byla, pokud by se o ni měly opět ceny elektřiny navýšit?

Zase jsme na poli spekulace. Máte pravdu, že letos tuto položku zákazníci neplatí, pokud by se to promítlo do celkové ceny, tak se to promítne těmi 500 Kč bez daně. Ale nespekulujme, vydržme zase několik týdnů. Věřím, že vláda v tomto přijme dobré opatření a budeme ho brzy vědět.

Energie vstoupily do dvouciferných čísel inflace velkou částí. Pokud bychom se přiblížili k cílovým dvěma procentům, energie už by tam vliv mít neměly. Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej

Loni byly tahounem inflace právě ceny energií. Jak moc energie promlouvají do aktuální míry inflace, když burza ukazuje pokles jak u elektřiny, tak plynu?

Máte pravdu, že energie vstoupily do těch dvouciferných čísel inflace velkou částí. Reportovaná čísla České národní banky jsou kolem osmi procent, takže vidíme silný pokles, a co jsem viděl predikce na příští rok, tak už tam jsou poměrně optimistické odhady na dvě procenta. Pokud bychom se přiblížili k těm cílovým dvěma procentům, energie už by tam vliv mít neměly.

Od začátku energetické krize v roce 2021 začaly domácnosti investovat do fotovoltaiky. Letos bylo dokonce zapojeno víc fotovoltaických elektráren než za celý loňský rok. Pozorujete tento současný solární boom také na spotřebě elektřiny?

Nedokážeme říct, co z těch úspor je způsobeno přímo fotovoltaickými elektrárnami, ale vidíme pokles spotřeby elektřiny i plynu, je to zhruba okolo pěti procent, a zároveň vidíme významný nárůst poptávky po fotovoltaikách.

My jako jednička na trhu jsme loni instalovali 4100 fotovoltaických elektráren, letos to bude něco přes 5000. Zase je to nějaký odhad, ještě uvidíme, jak se vyvine trh do konce roku. Takže ten nárůst dál pokračuje. Je to dobře, zase si uvědomme, že fotovoltaika je dobré řešení pro určitý typ domácnosti. Určitě těch několik tisíc nebo desítek tisíc fotovoltaik nezpůsobilo celkový pokles spotřeby.

Spíše je důležité, a my to vidíme, že se klienti obecně starají o svoji spotřebu, protože to, co platíte, má dvě složky. Tu část cenovou a samozřejmě to, kolik spotřebujete. Platí, že v Česku zatím obecně české domácnosti nehospodaří dobře, proto jsme rádi, že do svých domácností investují, pořizují si fotovoltaiky, tepelná čerpadla, zateplují, mění okna. To je ten správný směr a tam pomáháme.

Je zájem o solární elektrárny vidět i na vykupování přebytků ze sítě?

Je tam vidět poměrně výrazný nárůst. Ale uvědomme si, že my jsme oproti ostatním evropským zemím ještě na začátku, takže vidíme obrovský nárůst, ale rosteme zatím z malých čísel. Tento trend určitě bude pokračovat, ale zase v tom celkovém objemu celkových terawatthodin je to zatím opravdu malý zlomeček.

A bude tento trend narůstat, případně o kolik?

Určitě poroste i nadále velkým tempem. Ale i přesto podíl na celkové spotřebě i nadále v následujících letech zůstane poměrně malý.

Za jakých podmínek a za jakou cenu přetoky z fotovoltaik aktuálně vykupujete?

My je vykupujeme za spot minus poplatky, to znamená za aktuální ceny. Ty poplatky jsou způsobené tím, že my samozřejmě jako dodavatel ručíme za aktuální odchylku, to znamená, pokud si v přenosové soustavě objednáme více nebo méně elektřiny, a když nakonec odebereme my nebo naši zákazníci více nebo méně, než jsme si objednali, tak s tím jsou spojené nějaké poplatky. Bohužel zrovna fotovoltaiky tuto nepřesnost způsobují.

Jaký bude mít dopad na zájem o fotovoltaiku a případně i na výkup té nespotřebované elektřiny novela energetického zákona, tzv. lex OZE 2, která od poloviny příštího roku umožní sdílení elektřiny?

Určitě to je zase krok správným směrem, je to podpora komunitní energetiky, decentralizované energetiky, takže to je určitě vítané a rozvíjí to energetiku správným směrem.

Klesne kvůli této novele i objem vykoupených přetoků z fotovoltaik? Zkrátka proto, že lidé tyto přetoky pošlou někomu jinému a ten spotřebuje.

Zatím bych tento trend aspoň v následujícím roce neviděl jako dramatický.

Ceny energií na burzách teď klesají téměř na předválečnou úroveň. Znamená to, že jsme z energetické krize venku?