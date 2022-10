Miliony klientů ČEZ čeká náraz na cenový strop

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Miliony zákazníků společnosti ČEZ Prodej čeká od příštího roku cena, která odpovídá vládnímu cenovému stropu - za MWh elektřiny zaplatí 6 050 Kč včetně DPH, a u plynu 3 025 Kč. U většiny jeho zákazníků tak půjde o nárůst o 60 procent ceny u elektřiny a 68 procent u plynu. Mají totiž sjednaný produkt na dobu neurčitou, u nějž se naposledy zdražovalo loni v prosinci. Náraz na strop však čeká i odběratele, kterým končí fixace.

Zároveň je pravděpodobné, že velkoobchodní ceny energií už mají to nejhorší za sebou, když v létě dosahovaly rekordních výšek. U elektřiny překonaly dokonce hranici 1000 eur za MWh. „Věřím, že většina těch šoků už cena obsahuje a spíše je prostor pro její pokles, ale ten určitě teď nebude rapidní,“ řekl v Agendě SZ Byznys generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Pokles cen je vidět už nyní. V posledních týdnech se cena elektřiny na burze stabilizovala kolem 400 eur (cca 9 700 Kč) za MWh, což je také částka, za kterou ČEZ aktuálně nakupuje na další období.

ČEZ má 3,5 milionu zákazníků a většina z nich má sjednaný produkt na dobu neurčitou. Ten jste naposledy zdražovali v prosinci. K další změně by mělo dojít na přelomu roku. Už více, jak bude nový ceník vypadat?

Určitě víme. Správně říkáte, že tento ceník se pravidelně mění na konci roku, a i letos ho budeme upravovat. Nicméně tady vláda udělala správný krok a v podstatě se dá říct, že ceník bude podléhat zastropování. Takže lidé budou platit zatsropované ceny.

Přesáhne tedy nová cena strop, který stanovila vláda u elektřiny na 6 050 Kč za MWh a u plynu na 3 025 Kč za MWh?

Ano, přesáhne. Ono to vychází z toho, že ceníky jsou dány nákupem za předchozí rok. A když si vezmete průměr za tento rok, tak z toho vychází cena, která je nad strop. Tam vnímám, že cíl vlády byl zamezit tomu, aby se vysoké ceny tohoto roku, promítly zákazníkům příští rok. Tak bylo domácnostem částečně uleveno.

Už máte v ČEZ nějakou představou, kolik vám vláda doplatí na rozdílu mezi zastropovanou a nákupní cenou?

To zatím nevíme. Tento kompenzační mechanismus se teprve stanovuje. Je to velmi komplexní téma a věřím, že vláda ho nastaví správně.

Co mají očekávat lidé, kterým končí fixace?

Ve standardní době by nabíhali na ceníky, které odpovídají dané aktuální tržní situaci. S největší pravděpodobností se většiny z nich dotkne zastropovaná cena, ale pouze těch, kterým v ČEZ bude končit fixace.

Asi jste zaznamenali, že se na trhu objevují i praktiky, že dodavatelé ukončují fixace předčasně a násilně klienty migrují na spotové produkty a podobně. To se zákazníků ČEZ netýká a pokud někdo má fixaci na dva, na tři roky, tak pro něj máme nakoupeno a tu cenu garantujeme po celou dobu trvání fixace.

Teď už jsou více než rok velkoobchodní ceny energií poměrně vysoko. Aktuálně se velkoobchodní ceny energií pohybují kolem 400 eur za MWh a u plynu kolem 150 eur za MWh – ten teď trochu klesá. Jak se budou ceny energií vyvíjet do budoucna a kam až se mohou dostat?

To je trošku otázka na křišťálovou kouli. Přesto si dovolím část postřehů, které jsou v této době důležité. Současné ceny v sobě už zahrnují většinu těch extrémních negativních vlivů. To znamená zastavení dodávek plynu z Ruska, to byla hlavní příčina, pak určitou paniku, iracionální chování cenotvorby, kdy v sobě ta cena měla rizikovou přirážku.

Dobrým případem je to, že ceny plynu příliš nezareagovaly na ty události okolo Nord Streamu z posledních dní (plynovodem Nord Stream 1 od 3. září neproudí žádný plyn kvůli poškození trubek, pozn. red). To ukazuje, že riziková prémie už je tam z velké části obsažena.

Jak se budou ceny vyvíjet, závisí více než na tom, co se bude dít na přítoku z Ruska, na schopnosti Evropy najít alternativní zdroje a dodavatele. Jak to vnímám, tak tam se Evropě moc daří, plují tankery s LNG. Zároveň je tam jeden menší vliv, který je podstatný pro cenu elektřiny, a to že ve Francii došlo k odstavení jaderných elektráren. Byla tam nějaká bezpečnostní rizika a u jaderných elektráren je bezpečnost vždy na prvním místě. Ale zároveň si dala Francie za cíl vrátit je co nejrychleji do sítě. Doufám, že to bude také velmi uklidňující efekt.

Na straně nabídky i na straně poptávky bude rozhodovat také to, jak se nám všem bude dařit šetřit. Úspory jsou jedním z důležitých klíčů k tomu, aby se ceny stabilizovaly.

Právě kvůli vysokým cenám ČEZ v posledních měsících z nabídky odstranil produkty s fixací na dva až tři roky. Plánujete tam tyto produkty vrátit?

V současné době ne. Skutečně věříme, že současné ceny jsou určité maximum. My spíše očekáváme, že v nějakém střednědobém dohledu začnou klesat. Teď nám nepřijde férové nabízet klientům fixace na dva až tři roky. Je to určitě správný produkt a správný nástroj v době, kdy jsme v nějakém dlouhodobě vyrovnaném stavu, a chrání před výkyvy v budoucnosti. Teď bychom zákazníky chránili spíš před poklesem, a to určitě nechceme. Teď zákazníkům nabízíme nefixovaný produkt nebo fixovaný na jeden rok.

A i těm, kterým se produkty fixují samy do sebe, to znamená, že teď je někdo na tříletém produktu a měl by se refixovat do nového tříletého, tak se mu snažíme vysvětlit, že teď je lepší zafixovat si cenu pouze na rok.

Co rozhodne o tom, že teď je ten čas tam ceníky vrátit?

Bude to samozřejmě nějaká situace na trhu, u které uvidíme, že se ceny stabilizovaly na nějaké střednědobé udržitelné hranici. To, co jsme prožívali poslední týdny a měsíce, je bezprecedentní. My jsme byli zvyklí na pohyby na velkoobchodních trzích v řádech pěti až deseti eur za rok. Tady létaly za den stovky eur. Takže až se ty trhy stabilizují.

Kvůli vysokým cenám jste také měli více než měsíc pozastavený příjem nových zákazníků. Teď už jste jej obnovili. Registrujete velké přesuny zákazníky od společností, které skokově zdražují nebo jednostranně své zákazníky převádějí na tzv. spotový tarif?

Během ohromného výkyvu, kdy byla cena na burze mezi 600 a 1 000 eury, jsme přestali nabízet smlouvy zákazníkům od jiných dodavatelů. Říkali jsme, že je lepší zůstat u dodavatele, u kterého jste, protože my vám nedokážeme nabídnout ceník. S těmito zákazníky jsme v našem nákupu nepočítali a museli bychom jim nabídnout nesmyslné ceny blízké spotovým produktům – a spot je něco, co domácnostem nabízet nechceme. Myslíme si, že je to produkt, který pro domácnosti nepatří. Nicméně jsme nadále uzavírali smlouvy se zákazníky, kteří se stěhovali nebo dělali přepis.

Teď, když se cena stabilizovala kolem 400 euro u elektřiny, tak jsme to zase otevřeli a jsou to stovky zákazníků denně, kteří k nám přicházejí od rozhodně méně seriózních dodavatelů. Velmi často to jsou příběhy, kdy dodavatelé nechtějí dodržet fixaci, nebo na něj nemají nakoupeno. Také převádí uměle na spotové produkty, což my nikdy dělat nebudeme, za nás je to nekalá praktika. Jsme ochotni tyto zákazníky přijmout.

O kolik procent oproti normálu je ten příchod zákazníků vyšší?

To zatím nedokážu říct, je to jen několik málo dnů, kdy to sledujeme. Řekl bych, že je to o desítky procent vyšší.

Problém těch dodavatelů, kteří se snaží jednostranně zákazníkům vnutit ceny navázané na dění na burze, vede k myšlence, že nemají nakoupený dostatek energií. Vy máte zajištěné dodávky na následující roky?

Nebudu spekulovat, jak ostatní mají a nemají nakoupeno, ale máte pravdu, že to indikuje něco velmi zvláštního. Jsou to situace podobné, jako když největší alternativní dodavatel před rokem zničehonic oznámil, že nemůže dostát svým závazkům. My pro své zákazníky samozřejmě nakoupeno máme.

Vyhnuli jste se při těch nákupech vysokým cenám, které letos v létě u elektřiny dosahovaly 700, 800 až 1000 euro za MWh?

To bylo skutečně jen několik málo dní. My ten nákup máme robustní, děláme ho průběžně, ale ano, v několika málo dnech, kdy na trhu proběhlo jen několik málo obchodů, byl to velmi mělký trh, což vygenerovalo tyto astronomické částky, tak my jsme v těchto obchodech nebyli. Během těchto dnů jsme nenakupovali za tyto vysoké ceny.

A můžete říct za kolik?

Nakupujeme průběžně. Za několik málo týdnů je průměrná cena 400 eur (cca 9 700 Kč, pozn. red), takže to jsou ceny, za které jsme po tyto týdny nakupovali, ale tím, že jsme začali na rozdíl od jiných nakupovat na počátku roku, kdy se ceny zdály být vysoké a někteří dodavatelé zaspekulovali a nemají nakoupeno, tak my benefitujeme z toho, že jsme nakoupili už na začátku roku, kdy ty částky byly nižší.

Od začátku podzimu 2021 se na energetickém trhu událo několik změn. Vy už jste některé zmínil, například skončily desítky dodavatelů, mezi nimi největší alternativní dodavatel Bohemia Energy, Rusko začalo snižovat dodávky plynu do Evropy a hlavní přepravní trasa plynu Nord Stream 1 je teď mimo provoz. Jak tyto a další faktory ovlivní trh do budoucna?

Trh, který je u koncových dodavatelů, zažil velmi turbulentní období a zákazníci začali vnímat, že věci jako férovost, stabilita dodavatele jsou velmi důležité. Zároveň je třeba říct, že ty problémy nebyly způsobeny na trhu dodavatelů, ale pramení ze začátku, a to sice z trhu komodit, zejména plynu.

Co se týče plynu, tak na straně velkoobchodu a nabídky je to největší neznámá. Věřím ale, že většinu těch šoků už ta cena obsahuje a je spíše prostor pro její pokles, ale ten určitě teď nebude rapidní. Ta největší otázka je, jak se nám podaří spořit, jak se nám podaří zprovozňovat alternativní dodávky plynu.

Pokud bude trvat závislost elektřiny na ceně plynu a dodávky plynu se nepodaří rychle vyřešit, čím se bude zálohovat narůstající podíl obnovitelných zdrojů?

Teď popisujete ten negativní scénář. Když se Evropě to, o co se teď snaží a je to její prioritou, nepovede, tak to skutečně nebude dobrý scénář. Věřím tomu, že se Evropě podaří zajistit alternativní dodávky plynu. Daří se jí to, mimochodem skupina ČEZ v tom hraje velmi aktivní roli – přijíždějí tankery do našeho terminálu. Jsem v tom optimista. Tento proces ještě několik měsíců poběží v nějakém krizovém režimu, ale zároveň platí, že ten režim funguje.

Jednotlivé schvalovací procesy, které dříve trvaly měsíce a roky, teď Německo řeší v řádu dnů, maximálně týdnů. Není to vyřešeno, ale zároveň přidávám i to bé, a to že cena bude záviset na tom, jak se nám všem bude dařit spořit.