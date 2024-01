„Všechny volby letos vyhraje Babiš.“ Komentátor o vyhlídkách vlády

Po náročném roce nabízejí vládní lídři pro letošek optimistické vyhlídky. Kabinet ale bude mít hodně práce, pokud chce zvrátit nízkou podporu v průzkumech preferencí. Co bude určovat chod politiky v roce 2024?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jak letos vláda Petra Fialy může zastavit propad svých preferencí.

Proč by se kabinet měl obávat hlavně konsolidace populistických, až extremistických sil.

Rok, kdy Češi budou hlasovat hned ve trojici „menších“ voleb. A také rok, kdy se vládní koalice bude snažit zvrátit propad v průzkumech voličské podpory v situaci, kdy už se na obzoru pomalu budou vynořovat „velké“ volby do Poslanecké sněmovny. Takové kontury nabízí pro českou politiku letopočet 2024.

„Vláda vstupuje do roku 2024 přibližně s takovou důvěrou – nebo spíš s takovou mírou nedůvěry –, jakou měly vlády České republiky v době těch největších krizí,“ říká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. „To rozhodně není dobrý výchozí bod,“ dodává pro podcast 5:59 v predikci toho, co bude letos udávat tón české politiky.

Neutěšenou situaci kabinetu v čele s premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou v prosinci potvrdil i průzkum agentury Ipsos pro Seznam Zprávy. Podle něj by zhruba pětina až šestina někdejších voličů stran pětikoalice dokonce vůbec nešla k volbám do Sněmovny. Ty by v řádném termínu měly proběhnout na podzim 2025.

Podle Honzejka stojí za rekordním poklesem důvěry ve vládu to, že se loni nedokázala vypořádat s problémy, kterým Česko čelí – ať už jde o inflaci, či ceny energií. A i proto zřejmě premiér v nedávném projevu nabízel mnohem optimističtější výhled do nového roku než ve svých předešlých vánočních poselstvích. „Byl to spíš výron povinného optimismu,“ míní komentátor.

Zároveň ale zdůrazňuje, že Fiala může mít pravdu, když rok 2024 popsal jako moment změny. Vnější ekonomické prostředí prý totiž nasvědčuje tomu, že letošní rok bude skutečně lepší než ten minulý.

„Nesporně dojde k nějakému ekonomickému růstu. S největší pravděpodobností dojde k růstu reálných mezd a také ceny energií už se nebudou chovat tak divoce jako loni a především předloni. Takže je možné, že pokud tady budeme podobně sedět za rok a hodnotit rok 2024, tak si budeme moci říci, že je to jeden z těch nejlepších roků, které Česko za poslední dobu zažilo,“ vysvětluje novinář.

Předpokládané zlepšování ekonomické situace se ale letos stane také jedním z hlavních bojišť mezi vládou a opozicí. Petr Honzejk uvádí, že dojde k „souboji příběhů“, kdy se oba tábory budou snažit nabídnout odlišnou interpretaci toho, kdo za pozitivní vývoj může – jestli je to zásluhou vlády, nebo jestli se Čechům začíná žít lépe navzdory tomu, co kabinet činí.

Pokud převáží výklad nabízený pětikoalicí, může pomýšlet i na opětovný růst podpory. Jenže vládní strany zatím nebyly v podobných kláních příliš úspěšné. „Vláda Petra Fialy zatím vždy v tomto interpretačním duelu tahala za velmi krátký konec. Uvidíme, jestli se v tom její marketéři dokážou zlepšit,“ podotýká Honzejk.

Letošní volby výrazně pro Babiše?

Testem souboje vlády a opozice bude už letošní série voleb – v červnu půjdou lidé nejdříve zvolit své zástupce do Evropského parlamentu, na podzim pak členy krajských zastupitelstev a třetinu senátorů.

„Budou to signální volby. Uvidíme na nich – hlavně na těch krajských –, do jaké míry na voliče funguje to pravděpodobné zlepšování ekonomické situace a jaký příběh vítězí,“ myslí si komentátor. Při pohledu na trend zachycený v průzkumech má ale zároveň o favoritovi jasno: „Všechny tři volby vyhraje výrazným způsobem Andrej Babiš.“

Vedle šéfa hnutí ANO ale není radno odepisovat ani předsedu současné vlády. Petr Fiala si totiž podle komentátora zřejmě ani z možného Babišova letošního triumfu nebude tolik dělat. Premiér je prý totiž typem „politického maratonce“, který je přesvědčený o tom, že konečný cíl závodu leží až u voleb do Sněmovny v příštím roce.

Komentátor Hospodářských novin je ale skeptický, že by se šéfovi ODS skutečně povedlo doběhnout na pomyslnou pásku jako vítěz. „Na druhou stranu jsem ale Petru Fialovi nevěřil skoro nic a on to zatím vždycky dokázal. Takže to bude opravdu zajímavé,“ dodává Petr Honzejk.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jak komentátor Honzejk hodnotí necelý rok v úřadu prezidenta Petra Pavla, nebo to, že na politické scéně se možná otevírá prostor pro Miroslava Kalouska. Poslechněte si v přehrávači v úvodu článku.