Kvůli Číně chybí součástka za pár haléřů, nové mobily jsou v ohrožení

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Denně se v Česku prodá osm a půl tisíc mobilních telefonů a průměrně za jeden přístroj lidé utratí 8800 korun. Nárůst ceny mimo jiné způsobil i nedostatek čipů, protože si je výrobci raději šetřili pro dražší telefony.

Podle Tomáše Balíka, šéfa mobilní divize firmy Samsung, která patří mezi lídry trhu, bude průměrná cena nového telefonu stoupat i v příštím roce. Současná hodnota trhu 27 miliard korun by podle něj mohla stoupnout o 10 až 15 procent, ale poklesne počet prodaných kusů.

„Zatím jsou lidé v euforii a nakupují. Prubířský kámen bude druhé pololetí,“ říká Balík s tím, že už teď se mírně, konkrétně o měsíc a půl, posunula doba, po jaké lidé svůj přístroj obměňují.

Kolik se loni prodalo v Česku mobilů a kolik z toho jich prodal Samsung?

Denně se v Česku prodá 8,5 tisíce telefonů, což je asi 3,1 milionu telefonů za rok. Samsung z toho prodal 1,2 milionu, tedy přes tři tisíce telefonů denně.

Kdo jsou další hráči silné trojky?

Apple, to je hlavně v tom vyšším segmentu, a pak je to mix čínských značek, které se soustředí na nižší a střední segment. Jmenoval bych Xiaomi.

Zmínil jste dražší segment. Vy máte v nabídkách prodejců nejdražší telefon za 37 tisíc. Kolik lidí si dnes koupí telefon za 37 tisíc?

Jsou to vyšší desítky tisíc lidí. V tuto chvíli pozorujeme trend, že klesá počet prodaných kusů, ale stoupá hodnota těch telefonů. Ať už je to způsobené tím, že loni levnější telefony nebyly, protože se všichni výrobci, čehokoliv, soustředili na dražší věci.

Protože neměli čipy?

Ano, neměli čipy. Teď už je mají, ale zase nemají jinou součástku a nemají logistiku.

Jaká součástka teď chybí?

Součástka za setinu dolaru a bohužel je zrovna vyráběná v Číně, tam, kde je 350 milionů zavřených lidí. A bohužel nefunguje logistika a celé to na tomto kolabuje. Netýká se to jen telefonů, ale i sedaček, motorek, čehokoliv.

Co to způsobuje na trhu?

Nezpůsobuje to zpoždění, ale je potřeba velká flexibilita obchodníků i výrobců. V pondělí víme, co na tento týden dostaneme za zboží. Není to jako v minulosti, kdy jsme objednali sto tisíc kusů a sto tisíc kusů přijelo. Situace se zlepšuje, ale nemůžeme se na to spolehnout.

27 miliard korun jen v Česku

Kolik Češi utratí za telefony?

Roste hodnota celého trhu, který je teď 27 miliard korun. Ale dražší telefony se teď prodávají víc.

Lidé za rok utratí za mobily 27 miliard korun?

Ano. A to k tomu nepočítám tablety, hodinky a sluchátka. Kdybych to vzal všechno dohromady, tak je to 11 tisíc přístrojů denně, které si Češi koupí.

Říkáte, že ta hodnota přístroje stoupá. Bude ale stoupat i nadále? Lidé už začali šetřit i na potravinách…

Možná přijdou krušné chvíle, ale zatím je euforie. Ze všech průzkumů vidíme, že teď lidé nejvíc utratí za dovolené. Jsou hladoví, dlouho nikam nemohli.

Nicméně u spotřební elektroniky obecně, tedy nejenom u telefonů, ale třeba i praček a podobně, teď vidíme, že lidé jdou do dražšího a raději si připlatí. Možná si řeknou, že když je inflace 16 procent, nenechají ty peníze ležet doma.

Očekáváme, že v hodnotě vyroste trh o 10 až 15 procent, ale bude pokles nebo stagnace počtu kusů. Opravdu si lidé budou kupovat dražší telefony. Ne proto, že levnější nejsou, ale i proto, že telefon se stává středobodem bytí. Vidíme to zejména u mladých mezi 18 až 24 lety, kteří obměňují telefon každé dva roky. Starší generace mění telefon za 32 až 36 měsíců.

Jak ale říkám, zatím jsou lidé v euforii a prubířský kámen bude druhé pololetí. Tam ta celá ekonomická situace teprve dopadne.

Dá se nějak vyjít ze srovnání s rokem 2008 až 2010, když byla finanční krize? Odrazilo se to tehdy nějak v segmentu mobilních telefonů?

To se nedá srovnávat. V roce 2008 až 2010 jste si mohla možná koupit tlačítkovou Nokii. To se nedá srovnávat.

Prubířský kámen bude druhé pololetí

Co se tedy stane po druhém pololetí, kdy bude ten prubířský kámen? Lidé budou obměňovat telefon později a přikloní se k levnějším?

To my nevíme, ale doufáme, že to tak nebude. Bude záležet na nabídkách obchodníků. Celý maloobchod klesá a všichni obchodníci bojují o své místo na slunci. V dalším pololetí budeme mít nové telefony a čekáme, že se budou líbit. Nebudou to ale masové kusy, statisíce kusů.

Kolik dnes Češi v průměru za telefon utratí?

Dnes je to 8 800 korun, což je nárůst proti loňskému roku, ale to je logické. Jednak je to kvůli čipům, ale také proto, že zákazník vyžaduje větší kvalitu, větší paměť a větší uhlopříčku. Výrobci telefonů ale hledají cesty, aby nemuseli zdražit.

A daří se jim to?

Daří. Jeden z kroků je, že se změnila logistika. Dřív to putovalo letadlem, teď to jezdí lodí.

Lodě ale několik měsíců stály v přístavu… není to pak výrazně delší?

Je to delší a vyžaduje to mnohem větší plánování a predikce. Není tam už taková flexibilita, jako byla při dopravě letadlem.

Tedy nedostatek surovin a jejich zdražování nemají dopad na cenu telefonů jako takovou?

Zákazník toto zdražení neviděl. Výrobci se snaží osekat náklady a obchodníci nechtějí tolik zdražovat, protože se bojí, že přijdou o zákazníky.

Přesto je 37 tisíc za telefon už poměrně dost.

Taky to není masová věc. Tohle jsou skládací telefony, které si koupí ten, kdo to skutečně chce. Češi a Slováci jsou hračičkové a chtějí to nejlepší a nejnovější trendy.

A tato skupina šetřit nebude?

Stoprocentně šetřit nebude.

Telefon si lidé nechají o měsíc a půl déle

Když se bavíme o preferencích, liší se v tomto ohledu Češi od zbytku světa?

Jiní jsou v inovacích. Češi sáhnou po tom nejnovějším, co tady je, a taková je velká skupina lidí.

To třeba Němci neudělají?

Ne tolik. Ten trh je jiný už v tom, že tam jsou velmi silní operátoři a lidé telefon mění, když jim končí smlouva na data. V Česku mají operátoři podíl třetinový. Co se týče obměny telefonu, tak to je v Evropě stejné. Mimo generaci 18 až 24 let se ten cyklus obměny teď zhruba o jeden a půl měsíc prodloužil.

Protože lidé šetří, nebo proto, že jsou přístroje dražší a trvanlivější?

Asi oba důvody. Lidé se ale teď snaží víc přemýšlet. Předtím to byl spíš takový impulsivnější nákup. Možná víc plánují.

Jak se prodává příslušenství.

Obrovský fenomén jsou hodinky, rostou v dvouciferných číslech. Umí spoustu funkcí a lidé si hlídají zdraví.

Budoucnost? Telefon s hologramem

Vím, že říkáte, že průměrná útrata poroste, ale neobjeví se teď nové a levnější kategorie, třeba u konkurence, protože lidé budou chtít už jenom volat?

Je minimum lidí, kteří by z telefonu jen telefonovali, a ti si kupují tlačítkové telefony. Ano, chtějí sem vstoupit nové značky, ale něco jiného je vyrobit a něco jiného je přesvědčit zákazníka, aby si to koupil.

Takže telefony za dva tisíce se teď hromadně prodávat nebudou?

Myslím, že ne.

Jaké jsou vlastně teď trendy?

Před dvěma lety si při slově 5G všichni ťukali na čelo, dnes je to standard. 60 až 70 procent telefonů je s 5G a dokonce se už vyvíjí, aby telefony fungovaly se 6G. Větší rychlost, větší úhlopříčka a vyšší kapacita paměti a skládací telefony. A co my víme, jestli už někdo nepracuje na holografickém telefonu.

A Samsung na něm nepracuje?