Mírná zima vysála zásoby. Cementárny v Česku jedou naplno a nestíhají

Nestíháme vyrábět. A není to proto, že by něco ze vstupních surovin chybělo, jako to platí v automobilovém průmyslu v souvislosti s čipy. Suroviny máme, přesto jsme nuceni odmítat zákazníky nebo jim omezit dodávky, zní z cementáren v Česku.

„Cementárny jedou na sto procent, trvá to už druhý rok. Někdo si může říct, že je to výborný stav, být neustále vyprodán. Ale abych pravdu řekl, tak nemůžeme udělat veškerou údržbu, kterou bychom potřebovali. Je to jako s autem, se kterým jedete rychlostí 160 kilometrů v hodině a auto žere 8 litrů. Radši bych jel pomaleji s nižší spotřebou a dokázal si s tou výrobou trošičku pohrát,“ přiznává v Agendě SZ Byznys Miroslav Kratochvíl, generální ředitel cementárny Lafarge patřící do skupiny Holcim, která je největším výrobcem cementu na světě.

Zanedbaná preventivní údržba může podle něj znamenat neplánovaný výpadek výroby, který si už nemohou dovolit. Může je totiž zastavit i na týden nebo na měsíc, přiznává Kratochvíl. Měsíční výpadek znamená v jejich případě nedodat na trh 80 tisíc tun cementu za stamiliony korun.

Cementárny v ČR 1. Českomoravský cement, a. s. 2. Cement Hranice, a. s. 3. CEMEX Czech Republic, s. r. o. 4. Lafarge Cement, a. s. Podle údajů Svazu výrobců cementu klesla produkce v ČR v roce 2020 meziročně o 1,2 % na 4,51 milionu tun. To je druhá nejvyšší hodnota od roku 2008. Domácí prodej v roce 2020 vystoupal o 2,7 % na 4,4 milionu tun. Údaje za rok 2021 budou dostupné až v druhé polovině roku 2022.

Situaci potvrzuje i jednička na trhu, Českomoravský cement ze skupiny HeidelbergCement. „Suroviny, jako jsou popílek nebo struska, máme. Dostupnost je špatná jen u jedné složky, a to u uhlí, i když v případě předjednání dostatečně předem je to v normě. Jedeme podle smluv nastavených na začátku roku, to dodržujeme, ale už nepřijímáme nové zákazníky,“ říká pro SZ Byznys Marek Tláskal, ředitel úseku komunikace a udržitelnosti společnosti.

Stejně mluví další přední hráč Cement Hranice. „My jsme v situaci, kdy musíme množstevně limitovat i naše dlouholeté a věrné zákazníky. Bohužel. A těch důvodů se sešlo více. Byla to samozřejmě zvýšená poptávka v loňském roce, která pokračuje i letos. Ale také nepředpokládané poruchy výrobního zařízení a dlouhé dodací lhůty náhradních dílů,“ popisuje situaci Aleš Šturala, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Cement Hranice.

„Jedna taková, opravdu velká porucha nás postihla začátkem prosince 2021 a důsledkem bylo, že jsme před plánovanou několikatýdenní zimní údržbou nestačili doplnit zásoby slínku a cementu. A to je opravdu velký problém, se kterým se potýkáme od začátku letošního roku,“ dodává pro SZ Byznys.

Mírná zima, více staveb. A cementu

Hlavně začátek roku výrobce překvapil. Kvůli mírné zimě byl totiž větší odbyt, než čekali. „Z tohoto důvodu jsme se v lednu a únoru vyprodali, a při zimní odstávce jsme tak neměli dostatečné zásoby. Trošku spoléháme na to, že přes letní měsíce poklesne stavební výroba, což je běžný sezonní trend, a my se tak trošičku předzásobíme na hlavní stavební sezonu, která přijde v září a říjnu,“ doufá Miroslav Kratochvíl a dodává, že obecně se naše stavebnictví potýká s nedostatkem cementu na trhu.

Připouští ale, že vzhledem k vysoké inflaci, a tím pádem horšímu plánování a naceňování staveb by mohlo přijít mírné ochlazení stavebnictví. Jejich zákazníky jsou především betonárny, výrobci betonových výrobků, jako jsou konstrukce nebo zámkové dlažby, ale také výrobci suchých maltových směsí i velkoobchody s baleným cementem.

„Musíme si uvědomit, že jen ‚český‘ trh s cementem vlastně neexistuje. Pokud se podíváte na mapu, tak ve vzdálenosti 100 kilometrů od naší cementárny jsou další dva výrobní závody na Slovensku. Půjdeme-li ještě dál, tak už narazíme i na polské cementárny. A všechny jsou v přiměřené dopravní vzdálenosti. Takže pokud je na českém trhu nedostatek cementu, pak hovoříme o nedostatku ve střední Evropě,“ říká Aleš Šturala z Cementu Hranice.

Nekonečné zdražování

Všichni výrobci cementu zdražovali už na začátku roku. A shodují se, že další přeceňování ještě letos přijde. „Obecně se do toho promítlo zdražování už z loňského roku, na začátku roku letošního proběhlo zdražení. Trochu nám s tím v dubnu zahýbaly emisní povolenky, které musíme kupovat, a myslíme, že ve druhém pololetí zřejmě ještě přijde zvyšování cen cementu, protože materiály jdou stále nahoru,“ je přesvědčen Marek Tláskal zastupující lídra českého trhu. Nechce spekulovat o kolik, ale budou to podle něj spíš jednociferné hodnoty.

Lafarge Cement Obrat: 2019: 1,44 mld. Kč

2020: 1,55 mld. Kč

2021: 1,7 mld. Kč Roční produkce za rok 2021 Lafarge Cement, a. s., je necelý 1 mil. tun cementu a vápenců. Obrat celé skupiny Holcim: 2019: 26,7 mld. CHF

2020: 23,1 mld. CHF

2021: 26,8 mld. CHF Zdroj: Lafarge Cement

„Musím říct, že jsme kontrakty už znovu přejednávali, protože to, na čem jsme se na začátku roku dohodli, už neplatí. Na ceně vstupů vidíme raketový nárůst, který musíme promítnout dál, a v tuto chvíli se pohybujeme na dvacetiprocentním navýšení cen,“ vypočítává šéf Lafarge a předpokládá, že letos bude jeho firma v Česku atakovat tržby dvě miliardy korun.

„A ohledně situace na trhu to jde nahoru a dolů. Mysleli jsme, že když skončí covid, bude líp, ale přišla válka na Ukrajině. Nejhorší je pro nás nejistota ohledně cen vstupních materiálů, které používáme do výroby, a cena energií. Náš provoz je energeticky poměrně náročný,“ vypráví šéf cementárny Lafarge.

Pro průmyslové podniky jejich typu šla elektřina cenově nahoru až čtyřnásobně. Stejně tak je to s plynem. „Když nás nájezd pece stál před dvěma roky půl milionu korun, tak teď nás stojí miliony dva,“ vypočítává vícenáklady Miroslav Kratochvíl.

Zelená má zelenou

Ruku v ruce s tím, že cement je druhá nejžádanější komodita světa, jde i fakt, že jsou jeho výrobci druhými největšími znečišťovateli životního prostředí. Proto se rozhodli globálně do roku 2050 výrazně snížit uhlíkovou stopu. Jen v čížkovické továrně vyprodukují 850 tisíc tun cementu ročně a při výrobě jedné tuny cementu vznikne půl tuny oxidu uhličitého.

„V případě naší skupiny bude v roce 2050 uhlíková stopa nulová. Musíme používat jiné materiály a už dnes například používáme alternativní paliva. Zjednodušeně řečeno, vše, co jinak nelze využít ze žlutých popelnic, my dokážeme využít jako palivo. Pro vaši představu – takto dokážeme nahradit 150 tisíc tun uhlí sto třiceti tunami odpadu ze žlutých popelnic,“ vysvětluje šéf cementárny.

Zelený cement ● V roce 2022 Lafarge Cement rozšířil výrobu o ekologickou řadu zeleného cementu, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého. ● Do konce roku 2025 plánuje zvýšit podíl ekologického cementu až na 40 % všech prodejů. ● V rámci cirkulární ekonomiky chce zvýšit zpracování odpadových surovin sloužících ke zpracování cementu z 277 tisíc tun na 390 tisíc tun. Součástí výrobního procesu bude také navýšení objemu stavebního a demoličního odpadu z 0 na 110 tun a snížení spotřeby užitkové vody ve výrobě ze 147 litrů do 82 litrů na tunu cementu. ● Do roku 2025 plánuje snížit vypouštění emisí oxidu uhličitého ze 461 kilogramů na 408 kilogramů na tunu cementu. ● Celkové investice do ekologizace výroby má v následujících letech dosáhnout až jedné miliardy korun.

„Většina energeticky náročných průmyslů si kupuje povolenky, ale od roku 2025 až 2030 se bude jejich příděl výrazně snižovat a na to musíme být připraveni. Protože kdybychom promítli celou cenu povolenky a žádnou bychom nedostali zdarma, tak dneska by tuna cementu stála o 2 000 korun víc,“ upozorňuje.

