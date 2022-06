Na tohle nejsou Češi připravení. Byty už nebudou pro lidi, ale velké fondy

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Stavební firmě RD Rýmařov, která vyrábí a montuje dřevostavby a patří do první trojky v Evropské unii, výrazně prodražuje domy hned několik věcí najednou. Majitel firmy Lukáš Zrůst v Agendě SZ Byznys popisuje zdražování položku po položce a to, jak to na firmu i zákazníka dopadá.

O stavařinu má pro nadcházející období strach. „Co nás samozřejmě všechny trápí, jsou nejen suroviny, ale taky ceny hypoték a nedostupnost bydlení. To znamená změnu nákupního schématu, kdy to podle mě přejde z lidí na fondy, které budou kupovat a dál pronajímat. Což mě děsí, protože to není směr, který Česká republika uměla pochopit,“ říká.

RD Rýmařov Jednička ve výrobě a montování dřevostaveb v ČR, trojka v EU. Vznikla v roce 1968. Od německé firmy OKAL – Otto Kreinbaum získala licenci na výstavbu rodinných domů ze dřeva. Rok poté se začala stavět rýmařovská továrna, kde zanedlouho pracovala tisícovka lidí. V roce 2020 ji koupil Lukáš Zrůst. Obrat: 1 miliarda korun. Počet zaměstnanců: 500.

„Zeslábne tím poptávka lidská, bude strukturální, přejde na fondy a národ zchudne. Dostane psychickou ránu, protože český člověk je zvyklý být vlastníkem, kdežto v Rakousku nebo Německu je opačné chování. Tam jdou do nájmu a nemají problém. U nás je symbol úspěchu mít dům nebo byt,“ obává se muž, který RD Rýmařov s více než padesátiletou historií koupil v roce 2020.

„Fabriky našeho typu navíc dost dusí ceny energií. Strašně nás v konečném ekonomickém výsledku trápí, jak nám vystoupaly, ty problémy cítíme každý den. Pro představu RD Rýmařov je minus milion eur ročně kvůli ceně plynu, takže tohle vnímáme extrémně. Museli jsme spustit úsporná opatření,“ dodává a upřesňuje, že měsíční náklady za energie firmě stouply až na čtyřnásobek.

„Malí hráči jsou bez šance“

Velkým problémem je materiál. Nedostatek i cena. Malé firmy podle něj nemají šanci v rozkolísaných dodávkách uspět. „I díky naší velikosti máme přednostní právo u dodavatelů, takže dokážeme vše sehnat daleko líp než malí hráči, kterých mi je strašně líto a kteří jsou bohužel na druhé koleji,“ přiznává v rozhovoru pro SZ Byznys.

My jsme dlouho nechtěli zdražovat a přenášet to na zákazníka, nicméně dnes už neumíme vyrábět za ty peníze jako dřív. Levnějšími materiály nahrazovat nelze. Lukáš Zrůst, majitel RD Rýmařov.

Jeho firma těžkou dobu přežívá jen díky velikosti objemů objednávek a faktu, že jsou schopni větší zásoby skladovat. „Nakupujeme materiál na osm týdnů předem. Je to větší práce pro oddělení nákupu a samozřejmě bezesné noci, aby na další týdny materiál byl,“ popisuje denní realitu.

Mezi tím, kdy nákupčí řeší, kde stavební materiál sehnat, zvýšily se až trojnásobně ceny. Primárním problémem je polystyren, zateplovací materiál, který zdražil o 300 procent. Následuje dřevo, tam pocítili zvýšení cen o 200 procent. Železo šlo nahoru o 150 procent.

„My jsme dlouho nechtěli zdražovat a přenášet to na zákazníka, nicméně dnes už neumíme vyrábět za ty peníze jako dřív. Levnějšími materiály nahrazovat nelze, protože stavby jsou certifikované s pevně danými postupy a materiály. „Takže i kdybychom chtěli, jakože nechceme, tak to musíme snášet a zase bojujeme tou velikostí. Snažíme se vyboxovat si lepší ceny,“ říká majitel firmy patřící do skupiny Progresus Invest Holding.

Lukáš Zrůst Na Ministerstvu spravedlnosti jako vrchní ředitel vedl sekci kontroly a evropských programů. Podílel se na legislativě. Má za sebou 2000 provedených insolvenčních řízení, 3 restrukturalizace podniků, přezkoumané pohledávky věřitelů, jejichž souhrnná výše přesahuje 7 miliard korun. Založil společnost KONREO v.o.s., která je insolvenční správce. V angažmá ČNB provedl likvidace banky a dvou družstevních záložen. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu.

Cesta, kterou se snaží firma vydat, je co největší soběstačnost. Mít vlastní továrnu, lesy i pilu. „Tím, že skloubíme tolik marží, co vůbec jde, můžeme mít na konci produkt levnější. Pokud máte marži na stromu, na pile, pozemku, výrobě kuchyně i domu, dokážeme náklady rozprostřít, jinak nemáme klienta, a my ho potřebujeme,“ vysvětluje svoji filozofii.

Nejsou lidé

Zdražili za poslední měsíce zatím o jednotky procent. Ve srovnání s obdobím před třemi lety ale podstatně. Jejich nejčastěji vyráběný a montovaný typ domu stál před třemi lety 2,6 milionu korun. Dnes vyjde zákazníka na 3,5 milionu a zdražování ještě nekončí.

Stavby prodražuje i cena práce. „Využívali jsme spousty dělníků z Ukrajiny jakožto silné a šikovné pracovní síly, a ta dneska není. My jsme ji docela dobře nahradili, ale myslím, že se můžeme bavit o nějakém dvaceti- až třicetiprocentním nárůstu ceny,“ vypočítává další položku na seznamu vyšších nákladů.

Projekty za miliardy

Jeho investiční skupina Progresus Invest Holding nakoupila dosud zejména v Praze a okolí pozemky přesahující hodnotu 4,7 miliardy korun. Což je plocha větší než jeden a půl milionu metrů čtverečních. Během šesti let na nich mají vznikat developerské projekty bydlení pro 5000 lidí.

„O čem zatím můžu mluvit a nejsem vázán mlčenlivostí, jsou Ďáblice a Hlubočepy. Chceme soutěžit s těmi největšími hráči v developerství bytů,“ mluví o plánech na nejbližší roky majitel skupiny. Celkový obrat z těchto projektů má holdingu přinést 26 miliard korun.

Insolvencí se bojí

Lukáš Zrůst pracuje také jako insolvenční správce. V minulosti řešil například zadlužení společností Vítkovice Machinery nebo Zoot.

I přes všechny potíže stavařů považuje právě insolvence za těžší obor. Obává se zejména o malé a střední podniky.

„Za prvé jich může přibývat, za druhé můžou přijít pozdě. Největší problém insolvencí je přijít do podniku, který už je ve fázi ‚pozdě‘. Tyto příběhy jsou navíc mnohem těžší než ve stavařině, kde za sebou vidíte kus práce, kdežto v insolvencích za sebou vidíte jen trosky,“ srovnává oba obory Lukáš Zrůst v Agendě SZ Byznys.