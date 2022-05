Ceny nemovitostí rostou pomaleji než inflace. Zájem o ně stejně ochabuje

Realitní společnost Remax Davida Krajného měla minulý rok rekordní. Rostla o více než 40 procent na obrat téměř 1,3 miliardy korun. Ani první měsíce letošního roku nic nenasvědčovalo blížícímu se zpomalení trhu. I tak už lze podle majitele Remaxu cítit, že se časy mění. Kvůli vysoké inflaci, drahým hypotékám a jejich menší dostupnosti.

„Každý rok rosteme dvojciferně, ale ten minulý rok to byl rekord rekordů, to nás opravdu překvapilo. Tento rok první kvartál držíme tempo, uzavřeli jsme s třicetiprocentním nárůstem. Ale pravda taky je, že už vidíme postupné zpomalení tempa, vidíme to na obrátkovosti nemovitostí,“ přiznává David Krajný v rozhovoru pro SZ Byznys.

Nebojím se, co přijde. Nebojím se v zásadě nikdy. Trh je prostě cyklický a jsme na to připraveni. David Krajný, majitel Remaxu

Vidí to například na tom, že ještě v minulém roce jim trvalo v průměru 70 dnů, než prodali jednu nemovitost. Letos to trvá už o týden déle. Loni také hodně prodejů proběhlo v aukci, protože bylo příliš zájemců o jednu nemovitost a i to už mírně ochabuje. Taky podle něj došlo k jakémusi předzásobení.

„Typicky to vidíme u rodinných domů, kdy hlavně v covidu nejen lidé v Česku nechtěli sedět někde zavření v bytě, ale chtěli mít aspoň zahrádku a být venku. Zájem o domy byl velký a teď naopak klesá víc než o byty,“ říká David Krajný.

Re/Max Na globálním trhu více než 45 let. Na český realitní trh vstoupil v dubnu roku 2005.

V tuzemsku je jedničkou v prodeji a pronájmu nemovitostí a největším poskytovatelem franšízových licencí v oblasti realit.

V Česku má 170 vlastních i franšízových kanceláří a pro společnost pracuje více než 1300 realitních makléřů.

Je držitelem ocenění Franchisa roku a poosmé v řadě obhájil známku kvality – Superbrands. Zdroj: Remax

„Zájem stále trvá, ale dneska už není v desítkách zájemců. Nebojím se, co přijde. Nebojím se v zásadě nikdy. Trh je prostě cyklický a jsme na to připraveni. Máme akademii, kde školíme makléře, jak se chovat, až se trh obrátí a bude to trh kupujícího,“ dodává.

Extrémně stoupá zájem o nájemní bydlení, až o čtvrtinu. Ještě za lockdownů kvůli covidu byla podle něj jen v Praze nabídka kolem 15 tisíc nájemních bytů a klesla na třetinu. Týká se to nejen hlavního města, ale i Brna nebo Mladé Boleslavi.

Cílí na třetinu až polovinu tržního podílu

Na domácím trhu má Remax desetiprocentní podíl. To majiteli, jak přiznává, nestačí. V Česku a na Slovensku, kam sahá jeho licence, má v nejbližší době daleko vyšší ambice.

„Stále i při tak velkých číslech máme jen desetiprocentní podíl. Když si analyzuji klíčové ukazatele, tak máme stoprocentní známost značky, máme 99,6 procent klientů, kteří nás pozitivně hodnotí a kteří se k nám vrací a jediný moment, kde vidím velkou rezervu, je distribuce,“ naznačuje další vývoj realitky Krajný.

Jeho značku zastupuje 170 poboček a 1300 makléřů z celkových devíti tisíc. „My nejsme značka jako Louis Vuitton nebo Ferrari, že by za námi lidé přijeli z Brna. Oni prostě když v té své sociální skupině nenajdou našeho makléře, tak ten byznys udělají s někým jiným. Deset procent na trhu mě nikterak neuspokojuje, ve svém dřívějším byznysu jsem byl zvyklý mít 90 procent na trhu. Což nevím, jestli je v realitním byznysu vůbec reálné,“ směje se.

David Krajný Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE a po absolutoriu pracoval ve společnosti Strojimport. Poté nastoupil do firmy Wrigley jako její vůbec první zaměstnanec v Česku. Jako generální ředitel se podílel na expanzi firmy na středoevropských a amerických trzích.

V roce 2005 zakoupil masterfranšízu realitní sítě Remax pro Česko. V současnosti je stoprocentním vlastníkem v České republice a působí jako prezident společnosti.

Mezi jeho koníčky patří především sport – hokej, lyžování a golf.

Žije s rodinou větší část roku ve španělské Andalusii. Má šestiletého syna, manželka Lucie vede novou pobočku společnosti zaměřenou na prodej nemovitosti ve Španělsku, Remax Lusso.

Momentálně rozšiřují franšízovou síť prodejců a usilují o třicet až padesát procent trhu. Přesně jako má značka v USA, kde je Remax jedničkou na trhu a počet transakcí tam přesáhl dva miliony za rok.

Stejně tak chtějí významně posílit na Slovensku, kde je oproti Česku tržní podíl ještě daleko nižší. Pokud budou úspěšní, uvažují o rozšíření působnosti o další regiony, například Polsko.

Ceny nemovitostí jsou u nás podle Davida Krajného vysoké, ale stejně budou ještě růst. Jestliže loni rostly o 15, 25 nebo v některých případech 30 procent, letos to odhaduje o dalších pět až deset.