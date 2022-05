České kavárny čeká konkurence z jihu. Přivede ji šéf pizzerií Coloseum

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Jan Mužátko začínal před třiceti lety jako prodejce nápojů na Karlově mostě. Dnes provozuje síť pizzerií Coloseum, Občanskou plovárnu či Pivovar Národní a má ambiciózní plán, chce se stát první společností z gastronomického oboru kotovanou na pražské burze.

Vstup plánuje na konec května, ale přípravy probíhaly hned nadvakrát, protože napoprvé totiž IPO plánované na jaro 2021 zhatila covidová pandemie.

„Byli bychom rádi, aby se naši klienti stali spoluvlastníky naší restaurace. Říkáme, přijďte se najíst do vlastní restaurace, nechoďte ke konkurenci, najezte se sami u sebe,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys zakladatel Coloseum Holding Jan Mužátko.

Společnost chce nabídnout až 38 procent akcí, za které by si ráda odnesla až 150 milionů. Ty by měly posloužit k úhradám stávajících bankovních závazků a další expanzi. Do tří let má být otevřeno 10 nových restaurací a spuštěna síť franšíz italských kaváren Caffé Pascucci.

Burzovní trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. V minulosti ho využila například i lékárnická společnost Pilulka.

Patří ananas na pizzu?

Je pořád velké množství lidí, kteří chtějí ananas na pizzu. My jim v tom nebráníme, ale asi to nedoporučujeme.

Když jsme u těch počtů, kolik lidí teď chodí do restaurací, začínají Češi šetřit?

Naopak. Aktuálně jsme na číslech z roku 2019, někdy i výrazně přes. Čísla jdou nahoru a lidé si dopřávají, co dva roky nemohli.

A nebojíte se, že šetřit začnou?

Tuto otázku jsem čekal. Myslím si, že za žádné situace lidé nepřestali chodit do restaurací a kaváren. Je to společenská záležitost, kterou si lidé odpouštějí jako poslední.

Možná si to nebudou moci dovolit, energie jsou na maximu, ceny potravin rostou…

S inflací rostou i mzdy… ale jak jsem řekl – myslím si, že je to to poslední, co by si odpustili. I cestovní kanceláře teď hlásí, že mají vyprodáno a nemyslím si, že by v tom byl rozdíl.

Ceny vyrostly o 10 procent

Když jsme zmínili nárůst cen, o kolik jsou teď u vás ceny vyšší?

My jsme v průměru zdražovali kolem deseti procent.

Podařilo se vám do cen promítnout kompletní nárůst nákladů?

Ty aktuální zatím ano. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Většinou měníme ceny dvakrát ročně. Na jaře a na podzim. Uvidíme, jak to bude vypadat na podzim.

Ptám se proto, že některé restaurace přiznávají, že v dnešní době poprvé zvyšují ceny téměř každý měsíc, jak jim rostou náklady…

Jsme velká společnost, nemůžeme měnit ceny každý měsíc. Máme ale přímé informace i od našich dodavatelů, především z Itálie, a ta cenotvorba se během měsíce dubna ustálila i u nich. Teď aktuálně nám média, tedy elektřina a plyn, jdou dokonce lehce dolů. Aktuálně nebudeme určitě zdražovat.

Právě vyšly statistiky, podle kterých ceny v zemědělství meziročně vzrostly o 35 procent. To se přece v cenách potravin projevit musí…

Nárůst cen je daný aktuálně válkou na Ukrajině, která je velkým dodavatelem pšenice a slunečnicového oleje. Samozřejmě záleží, v jaké oblasti bude docházet k tomu zdražení. U nás, v rámci našich dodavatelů v Itálii, je ten segment ovlivněný zhruba z patnácti procent. Například vinaři zůstávají na stejných cenách.

Promítá se to v oblastech, které jsou přímo navázány na Ukrajinu nebo na zpracování. Tam, kde je používáno hodně tepla, jdou ceny nahoru. Dostáváte se do situace, kde je chlazený výrobek pomalu levnější než ten sušený, protože na to sušení potřebujete větší spotřebu tepla.

Marže máte stále stejné?

My jsme zatím maržově stejně, teď jsme ceníky zvedli o deset procent.

Je nějaká psychologická hranice, kam ty ceny jít nemůžou?

Coloseum má 27 let, za tu dobu se ceny mění. My máme uložené všechny jídelní lístky a vyvíjí se to jako všechno. Dnes stojí lepší Škoda přes milion korun a já si ji pamatuji za 45 tisíc korun. I naše ceny respektují ten směr.

Pár konkurentů, pár restauratérů, odešlo. Přestali fungovat. Ta příležitost je dnes ještě větší. Jan Mužátko, Coloseum Holding

Když jsme začínali, byla pizza za 95, dnes je za 195

Kolik tedy stála pizza když jste začínali a kolik stojí dnes?

Nejzákladnější Margarita stála 95 korun a dnes stojí 195 korun – ten nárůst tam je. My čelíme konkurenci, takže nemůžeme ceny moc upravovat. Myslím si ale, že teď zase budou ceny určitou dobu stagnovat. Po covidu a válce na Ukrajině ta inflace je, ale je otázka, jak je opravdová.

Vaše síť nejsou jen pizzerie, ale třeba také Pivovar Národní a catering. Tomu se daří jak?

Mimo jiné jsme provozovatelé Občanské plovárny, která byla z 24 měsíců celých 17 měsíců pod restrikcemi. Ta doba byla obtížná. Aktuálně však máme na nadcházející dva měsíce vyprodáno. Zájem je velký a řada firem se snaží o maximum.

A ten catering?

Jsou určitě věci, kde šetřit nemůžete. Catering je služba, která doplňuje nějaké setkání. Možná jsou třeba o trochu nižší rozpočty, ale ukazuje se, že po internetu nejde vše dělat a to sociální setkání je důležité.

Už je catering na původní předpandemické úrovni?

Myslím, že určitě.

Nová síť kaváren. Bude trojka trhu?

Teď chcete vstoupit na burzu. Proč?

V uplynulých dvou letech byl náš obor hodně postižený a my teď máme velké příležitosti. Je to příležitost nastartovat a rozrůst se. Navíc se nám podařilo uzavřít exkluzivní smlouvu s italskou sítí kaváren Pascucci a chceme rozšiřovat portfolio. Získali jsme master franšízu pro Česko a můžeme menším kavárníkům dávat franšízy této značky.

Takže chcete peníze na další rozvoj?

Ano, je to do rozvoje. Také říkáme, že bychom rádi, aby se naši klienti stali spoluvlastníky naší restaurace. Říkáme, přijďte se najíst do vlastní restaurace, nechoďte ke konkurenci, najezte se sami u sebe.

Jak to tedy uděláte?

Naši klienti si v rámci standardních distributorů nebo makléřů otevřou účet a koupí si naše akcie v momentě, kdy vstoupíme na burzu. Naše akcie jsou první, které budou chutnat.

Je pro to teď vhodná doba? I vzhledem k tomu, co se tu poslední dva roky dělo?

Myslím, že je naopak ideální doba. Řada našich klientů řeší, co s finančními prostředky, které se jim kvůli inflaci znehodnocují. Ceny akcií standardně rostou.

Hodnota firmy se však za ty dva covidové roky změnila. Jakým směrem?

Samozřejmě, hodnota firmy je kvůli covidu nižší, než byla před covidem. Je to ovlivněno tím, že jsme dva roky nemohli fungovat. To je asi i důvod, proč koupit akcie. Je to unikátní příležitost. Na Západě ceny akcií restauratérských firem rostou dvouciferným způsobem.

V roce 2019 jste měli tržby 423 milionů, v roce 2020 ale klesly na 250 milionů. Jaké jsou teď?

Jsme na úrovni roku 2019. Přišli jsme o pár provozů (společnost uzavřela pět poboček, pozn. red.), které chceme nahradit. I proto potřebujeme peníze z burzy, abychom se rozšířili a tržby z roku 2019 překročily.

38 procent akcií za 150 milionů

Kolik procent akcí tedy nabízíte a kolik chcete dostat?

Nabízíme až 38 procent akcí a rádi bychom z prodeje získali 100 až 150 milionů.

Mluvil jste o expanzi. Jak velká bude tedy síť nových kaváren a kolik pizzerií přidáte?

Z těch finančních zdrojů, které získáme díky IPO, je část také na úhradu stávajících, většinou bankovních, závazků a část jde na rozvoj. V rámci toho rozvoje bychom v horizontu dvou až tří let otevřeli 30 až 50 poboček Caffé Pascucci.

Rádi bychom byli na pomyslné třetí příčce za našima dvěma velkými konkurenty, kteří jsou také kotovaní na burzách.

Na burzu jste chtěli jít už v roce 2021, ale tehdy to zhatila pandemie. V čem je ten vstup jiný, než když jste to chystali posledně?

Myslím si, že dnes je trochu víc příležitostí. Za tu dobu nám pár konkurentů, pár restauratérů, odešlo. Přestali fungovat. Ta příležitost je dnes ještě větší, jinak se asi dá říct, že je to stejné.

Je teď dobrá doba na otevírání kaváren? Chápu, že lidé jíst musejí, ale kávu si přece mohou odpustit?

Kavárna je místo setkání. Myslím si, že i generační trend je, že dnes mladí lidé spíš chodí do kaváren než do restaurací na pivo. Pokud má ta kavárna dobré produkty, tak si své místo najde.

Budete tedy cílit spíš na mladé?

Řešili jsme, kdo je ideální klient… Ale myslím, že ano. Náš klient je od 18 do 45 či 50 let. Každý, kdo má rád dobrou kávu.

Říkal jste, že chcete až 50 kaváren. Máte už ta místa?

Místa nemáme. Musíme počkat na ty peníze. Bylo by neseriózní nasmlouvávat si místa, která bychom pak nesplnili. A věříme, že řada kaváren bude formou franšízingu.

Přesto předpokládám, že něco postavit musíte sami, aby klienti ten koncept viděli…

Už jsme první pobočku otevřeli v centru Prahy v Kolkovně.

A s kolika pobočkami počínáte ve vlastní režii?

Byli bychom rádi, kdyby to bylo půl na půl. Budeme první, kdo bude nabízet mezinárodní síť kaváren formou franšízy. Ve Spojených státech dnes franšízing tvoří 30 procent retailového byznysu. To je věc, která se bude do budoucna jen rozvíjet.

Kolik přidáte nových restaurací?

V našich plánech jsme měli řádově deset restaurací do tří let.

25 kaváren a deset restaurací, bude vám stačit 150 milionů, pro které si na burzu jdete?

Určitě. V rámci našeho plánu uvažujeme s nějakou EBITDA, která nám během roku 2024 až 2025 umožní investovat z vlastních prostředků.