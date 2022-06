Turistům z Německa zatím zdražení nevadí. To budou řešit spíše Slováci

Cestovní ruch v Praze ožívá. Oproti loňskému jaru přijelo do Česka devětkrát více turistů. Nejčastěji pak Němci, ti tvoří téměř pětinu všech cizinců. Ale také ze Slovenska, Velké Británie a Spojených států.

„Skupiny, které ale utrácejí nejvíce, tento rok ale nepřijedou,“ uvedl v Agendě SZ Byznys Jaroslav Pešta, majitel agentury Private Prague Guide a naráží na to, že letos pražským obchodníkům budou chybět Rusové a také Číňané. Právě oni přitom ve statistikách útrat nejen za služby, ale i luxusní zboží v minulých letech vedli.

„Největší skupinou turistů jsou teď Němci a jak víme, mají trojnásobné platy oproti nám, takže tam si myslím, že útrata neubude,“ říká s tím, že zdražování stravovacích služeb tolik neřeší. „V Německu, v Británii i v USA stojí služby ještě víc, ceny možná začnou spíše řešit turisté ze Slovenska,“ říká muž, který se už řadu let specializuje na komentované prohlídky po hlavním městě a další služby v regionech.

„Častěji než v předchozích letech si vyzvedáváme hosty v hotelích, v apartmánech mnohem méně, a i pobyty jsou delší, v průměru tři noci. Já si to vysvětluji tím, že je to dáno skladbou turistů, protože před covidem sem jezdilo více mimoevropských turistů, kteří chtěli navštívit větší kus Evropy. Spolu s Prahou chtěli vidět také Vídeň, Budapešť, to znamená, že jim pak na Česko zbylo méně dní,“ říká Pešta.