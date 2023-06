Zavřít ropovod Družba je až krajní scénář, říká šéf státní firmy Mero

Za dva roky se má Česko díky rozšíření ropovodu TAL z italského Terstu zcela odpoutat od ropy přitékající z Ruska. Pro ropovod Družba, kterým ropa z Východu proudí, to však nemusí znamenat konec. V rozhovoru pro SZ Byznys to popsal Jaroslav Pantůček, šéf představenstva a generální ředitel státní společnosti Mero ČR, která ropu do tuzemska přepravuje.