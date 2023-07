Glosa: Obchodníci s chudobou mají nový „zdroj“ 

Seděla jsem zrovna v kavárně, když jsem slyšela, jak muž usrkávající dvojité espreso a uvelebený na pohodlném křesle říká svému kamarádovi do telefonu: „Už mě štve, jak mají všechno zadarmo. No, ty víš kdo. Nemůžu to tady říkat nahlas.“ Pak se rozhlédl kolem sebe, přiblížil telefon k ústům a zašeptal: „No Ukrajinci, kdo jinej.“

Když jim není proti srsti přisát se na lidi zasažené válkou, měli bychom se bát. Už jednou jsme přece viděli, kam až to může nenasytný obchodník s chudobou dotáhnout. Když se Lubomír Volný dostal do Sněmovny, bylo to, jako by obětí takových šmejdů byla celá země.