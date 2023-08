Glosa: Petr Fiala. Jediný Čech, který věří Blažkově výmluvě na déšť

Ale základní politický instinkt by ho měl alespoň od nepovedené výmluvy, které se směje celé Česko, držet co nejdál. Ideálně by se měla celá ODS tvářit, že ono „vysvětlení“ vůbec nezaznělo, nikoli jej ještě zaštiťovat autoritou premiéra.

A to i v tom velice nepravděpodobném případě, že by celá anabáze s bouřkou byla pravdivá. Protože voliči, zvyklí v české politické kultuře na nejrůznější politické výmluvy a lži, tomu prostě nikdy neuvěří.

„Pršelo, a tak jsem si sedl k Nejedlému“ má potenciál zařadit se do zlatého českého fondu. Hned vedle „je to fáma, je to fáma, je to fáma“ Michala Haška nebo „žádný zámeček jsem nekoupil a koupil jsem ho za zdaněné peníze“ Andreje Babiše.