Glosa: Putin vrací Rusko do 20. století. Nesmí nás strhnout s sebou

Putin si chce respekt vydobýt zpět stůj co stůj. Když se mu to nepodařilo přirozeně, což stojí obrovské letité úsilí, sahá po jednodušším, děsivém řešení – šíření strachu. Je frustrovaný, čím dál tím intenzivněji cítí, že život není věčný, a když teď nezíská, co chce, tak už to nezíská nikdy. Hraje vabank a všechno je mu jedno. Kvůli své posedlosti mocí neváhá válcovat Ukrajinu a vyhrožovat jadernými zbraněmi. Je to šílené, hrůzné, odsouzeníhodné.

Evropa se však nemusí vracet do minulosti spolu s ním a nechávat se zatahovat do submisivního postavení. Má dostatek zkušeností a síly na to, aby věděla, že když se nebude bránit, ztratí vše hezké a smysluplné, co za tu dobu získala. Má dost zkušeností na to, aby se vykašlala na nedůstojný byznys a chránila to nejcennější co má – vlastní svobodu, důstojnost a hrdost.