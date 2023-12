Erotické sny jsou fajn. Pokud se do nich nevloudí šéf

Vzpomenete si, co se vám zdálo naposledy? Že to byl sen, na který byste raději zapomněli? Chápu, já jsem taky nestála o to, aby se mi pod peřinu dral můj nadřízený. Naštěstí ale nejde o vyslyšené přání, jak vysvětluje v nové epizodě podcastu MUDr.ování klinický psycholog Jan Kulhánek.

„Sny se mohou vymykat našemu systému hodnot. Takže sex nemusí znamenat akt jako takový, ale překročení nějakých hodnot, tabu, pravidel. Sen nás konfrontuje s tím, že i tohle jsme my. My jsme ti, kteří dokážou ve snu někomu ublížit, my jsme ti, kteří dokážou ve snu lhát, jako když tiskne,“ říká odborník a dodává, že bychom si nic, co se odehraje ve snu, neměli vyčítat. „To je mimo naše rozhodování stejně jako třeba to, jestli venku prší.“