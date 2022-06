Kulturák: Stranger Things si zamilujete stejně jako Harryho Pottera

„Ospalé městečko Hawkins v americké Indianě ohrožují paranormální jevy, zachránit ho musí parta děcek na kolech. Jestli máš ráda Stevena Spielberga, Stephena Kinga nebo Johna Carpentera, jsi na správné adrese. Není to ale jen amalgám osmdesátkové popkultury. Hlavní postavy si člověk zamiloval podobně jako hrdiny z Harryho Pottera,“ představuje Jonáš Stranger Things.

Jaká je čtvrtá sezóna seriálu, která se na Netflixu objevila koncem května? Megalomanská. Rozpočet třicet milionů dolarů na jeden díl, to si může dovolit málokdo. Tvůrci o čtvrtých Stranger Things říkají, že je to „jejich Hra o trůny“. Každá epizoda má přes hodinu a člověk v ní musí usledovat až pět příběhových rovin — nutno dodat, že ne všechny jsou stejně zábavné.

„Už tam není ta kondenzovaná atmosféra ospalého, tajuplného městečka, která připomínala true crime podcasty,“ myslí si Jonáš. O nových Stranger Things se říká, že jsou hororovější. Démon Vecna je ale daleko méně děsivý než traumata, kterým musí čelit dospívající hrdinové. Důležité je, že jim čelí pospolu. „Pro mě je Stranger Things seriál, který mi připomíná přátelství ve všech fázích mládí. A dělá to skvěle,“ říká Jonáš a zmiňuje i nejdojemnější scénu nové série, na jejíž síle má podíl také skladba britské zpěvačky Kate Bush z roku 1985 Running Up That Hill.