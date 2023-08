Otazníky nad Kuchtou a bezmocný Priske. Evropa odhalila sparťanské slabiny

Nejprve to nevyšlo v Lize mistrů se sebevědomou Kodaní. A pak si pod sebou Sparta podkopla stoličku i v předkole Evropské ligy, když zkazila zápas v Záhřebu. Z konfrontace s mezinárodní konkurencí nevychází zatím vůbec dobře.

V květnu se na Letné jásalo, Sparta po letech opět dosáhla na mistrovský titul. Její další sen byl jasný: postup do Ligy mistrů. Jenže to se nepovedlo. A jako by to rudou mašinu úplně vykolejilo v boji o Evropskou ligu, vytčenou coby náhradní cíl.

„Smolné vypadnutí s Kodaní uvedlo Letenské do jakési fotbalové deprese. A to se naplno projevilo v Záhřebu,“ shodují se podcasteři v nové epizodě Nosičů vody. Po porážce 1:3 se ve čtvrtek pokusí sparťané pootočit ještě osudem dvojutkání ve svůj prospěch. Ale to by museli předvést diametrálně lepší výkon než v chorvatské metropoli.

Nosiči vody hledají společné jmenovatele dosavadního sparťanského klopýtání předkoly. A nacházejí jich víc než dost.

Týden co týden pořád stejná bolest

„Spartu sráží hlavně četné individuální chyby při standardních situacích, mizerné bránění jeden na jednoho a otřesná koncovka,“ podotýká moderátor Jaromír Bosák. „Není možné, aby Sparta inkasovala laciné góly po soupeřových standardkách týden co týden. Nechtěl bych být v kůži trenéra Briana Priskeho, který se musí v takových chvílích cítit absolutně bezmocně,“ dodává zklamaný exsparťan Karel Tvaroh.

„Sparta má v evropských pohárech dlouhodobě velmi špatnou bilanci zejména na hřištích soupeřů. V Kodani podala nadějný výkon, ale v Záhřebu už to opět bylo špatné. Kontaktů s evropským fotbalem měla v posledních letech relativně málo, musí se znovu naučit poháry hrát, aby se cítila pevnější v kramflecích. Uspět v domácí lize by Spartě stačit nemělo, její tradice ji zavazuje ke konkurenceschopnosti i na mezinárodním poli,“ zdůrazňuje fotbalový novinář Luděk Mádl.

Jak by měla Sparta předcházet potížím při bránění standardních situací? Proč v takových případech hráčům na trávníku nestačí ani dlouhodobá kvalitní příprava ze strany realizačního týmu? A proč má Sparta problém zvládnout situace, kdy se jí nedaří? To se dozvíte v podcastu.

Čeká Kuchtu vyhnanství?

Fanouškům Sparty dochází trpělivost, kdykoliv přijde na přetřes pozice pravého obránce. Ať už jde o Jana Mejdra, nebo Tomáše Wiesnera, ani jedna z těchto alternativ se stabilitou výkonů nedokáže prosadit na delší období.

„O to bolestivější je pro fanouškovské jádro přestup odchovance Adama Gabriela, který po povedeném hradeckém angažmá zamířil do dánského Midtjyllandu,“ zmiňuje Karel Tvaroh, který před časem spolu s 22letým obráncem působil v rámci strahovské akademie.

Spartě vedle pravé strany nefunguje ani produktivita útoku. Jan Kuchta nedokázal navázat na svou jarní výkonnost, přitom ho trenér Priske prozíravě varoval už před startem ligy, že nikdo nemá nic jisté.

A to ani Kuchta. Někdejší ofenzivní tahoun Sparty hraje nyní v Priskeho plánech při vědomí konkurence nově příchozího Victora Olatunjiho poměrně nejasnou roli.

„V souvislosti s uvadající Kuchtovou formou se vyrojily i spekulace, že by se mohl ze Sparty pakovat například i do Midtjyllandu, tedy za Adamem Gabrielem. Myslím si, že se momentálně nedá říct, že by to Spartě muselo nutně uškodit,“ říká Jaromír Bosák.

Jaké aspekty může brát trenér Priske do úvahy, když nechává Kuchtu mimo sestavu? Co se stalo v létě na soustředění? A může hrát roli i atmosféra v kabině po sérii pohárových neúspěchů?

V podcastu uslyšíte také o dalších zahraničních transferech českých fotbalistů. Jaké vyhlídky má Ondřej Lingr, který se přesouvá za Dávidem Hanckem do Feyenoordu Rotterdam? Co čeká Tomáše Vaclíka v americké MLS? A kam zamířil fotbalový cestovatel Tomáš Kalas?

Kauza příliš vášnivého polibku

Nosiči vody okomentovali také aktuální kauzu, která se rozhořela ve španělském fotbale. Šéf tamního svazu Luis Rubiales se v rámci oslav s čerstvě korunovanými mistryněmi světa dopustil série společenských přešlapů, kterou „korunoval“ nevhodným polibkem na ústa jedné z hráček. Jak se k případu staví španělská veřejnost a proč sám Rubiales navzdory tlaku nehodlá z funkce odstoupit?

A Nosiči vody samozřejmě glosují i to nejzajímavější z Premier League. Chvály se dočkal West Ham, tým Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, kterému se v úvodu soutěže velmi daří. A trio podcasterů se zaměřilo i na preview šlágru příštího kola anglické ligy mezi Arsenalem a Manchesterem United, kam se Karel Tvaroh vydá v reportérské roli. O své zážitky z cest se podělí hned v příští epizodě.