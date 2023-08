Bylo mi naznačeno, abych si to rozmyslel, říká Pirk ke kritice vedení IKEMu

Fakultní nemocnice IKEM je od pátku bez řádného ředitele. Michal Stiborek na funkci pod tlakem rezignoval kvůli zjištění Seznam Zpráv o jeho pochybné podnikatelské minulosti. Co se v nemocnici dělo pod jeho vedením? A co IKEM čeká dál?

Hostem Ptám se já byl bývalý přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, kardiochirurg a senátor za TOP 09 Jan Pirk.

Rezignaci ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michala Stiborka přijal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pátek. Pár dní poté, co Seznam Zprávy odhalily, že Stiborek si v posledních letech bokem vydělával výnosným byznysem s úvěry. Ten trval na tom, že se nedopustil ničeho protiprávního a že jde o osobní útoky na jeho osobu. Celou kauzu označil za několikátý pokus o jeho diskreditaci za poslední rok.

Dnes už bývalý šéf IKEMu tím narážel na protesty elitních lékařů, které musel v nemocnici řešit i premiér Petr Fiala (ODS). Lékařské kapacity Stiborka vinily, že na ně vyvíjel nepřípustný nátlak.

„Myslím si, že se někteří báli. Ze strany vedení byly pokusy udělat podpisovou akci na podporu vedení. Pak se to zrušilo, protože to bylo opravdu velice nefér,“ popsal atmosféru v IKEMu kardiochirurg Pirk s tím, že mu bylo naznačováno, aby vedení veřejně nekritizoval. Kým a jestli to byl někdo z lidí řídících nemocnici, ale nechtěl lékař komentovat.

Jak napjaté jsou momentálně vztahy špičkových lékařů IKEMu s managementem? A jak bude fungovat jedna z předních českých nemocnic po odchodu dosavadního ředitele?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Je podle vás dobře, že Michal Stiborek rezignoval na post ředitele IKEMu? – V civilizovaných zemích je to zvykem nebo pravidlem. Myslím, že to bylo velice rozumné řešení. – Uměli jste si vůbec představit, že by pan ředitel na své funkci zůstal? – Říkali jsme si, že jsme zvědaví, jak to dopadne. A dopadlo to prostě tak, jak si myslím, že se to v civilizovaných zemích děje.

2:30 A vědělo se v IKEMu mezi zaměstnanci něco o podnikatelské minulosti pana ředitele? – Pro mě to bylo velkým překvapením. Já jsem věděl, že pan ředitel pracoval dřív v průmyslu, ale o těchto aktivitách si myslím, že ani já, ani většina zaměstnanců neměla ani ponětí.

3:00 Předpokládám, že se to nestalo, ale nenabízel někomu ze zaměstnanců IKEMu třeba to, že mu zhodnotí peníze, nebo že ho zapojí do svého podnikání? – Já jsem nikdy o ničem takovém neslyšel.

4:00 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se v těch prvních momentech pana ředitele zastal, řekl, že má bezpečnostní prověrku. Nebyl v tom přístupu k němu liknavý? – Myslím, že ne, že se potřeboval seznámit se všemi věcmi. Má ve zdravotnictví spoustu dalších věcí, takže se musel věnovat tomu a musel požádat svoje spolupracovníky, aby mu opatřili ty dokumenty, aby se s tím skutečně mohl seznámit. – Premiér Fiala v tom byl mnohem ráznější. – Pan premiér byl ráznější, pan ministr není tak rázný, ale stejně si myslím, že to neprotahoval zbytečně dlouho.

5:00 Mluvil jste o tom s panem ministrem? – Ne, já jsem u pana ministra byl už v listopadu v jiné věci, ohledně pohotovosti na Praze 10.

7:00 Jaká je tedy v tuto chvíli situace v IKEMu a co to o ní vypovídá? – Ta situace v IKEMu nebyla uspokojivá pro většinu zaměstnanců. Protože ta hlavní chyba, kterou jsem v tom spatřoval, byla ta, že vedení se izolovalo. Nesvolávaly se pravidelné porady s přednosty rozhodujících pracovišť a klinik. Vedení sedělo opevněno na ředitelství a nekomunikovalo dostatečně. Ani zápisy z porad vedení nebyly veřejné. To byl ten hlavní problém, že nebyla dostatečná komunikace mezi úzkým vedením a přednosty klinik. – A jak dlouho taková situace trvala? – Trvala právě dlouho a docházelo tam k takovým útokům. Zvlášť na profesora Froňka, to se nám nelíbilo.

12:00 Pan profesor Froněk měl s ředitelem Stiborkem spory, mluvil o tom, že ho pan ředitel obvinil z neposkytnutí péče, byl to konflikt ohledně spolupráce IKEMu se slovenskými kolegy. Mimochodem, konflikt, který se dostal na veřejnost a ve kterém jste pana profesora Froňka podpořil, stejně tak ho podpořili i další a napsali jste dokonce i dopis ministrovi zdravotnictví. – Ano, trvalo to asi tak půl roku, když byl pan profesor Froněk obviněn z neposkytnutí péče. Což mně přišlo strašně divné, protože profesor Froněk v IKEMu rozvinul několik unikátních programů. A vím, že je workoholik, který naopak vyhledával výzvy. Nevím, proč by to neudělal se slovenskými kolegy, když to udělal třeba s Izraelem? Takže tam to bylo celé divné. Ale já jsem u toho nebyl. To je spíše otázka na něj.

14:00 A co to tedy vypovídá o vedení nemocnice, když se medicínské špičky veřejně postaví proti řediteli a situace zajde tak daleko, že se musí obracet na Ministerstvo zdravotnictví, nebo dokonce na zdravotní výbor v Senátu, kde jste to také řešili? – Tam jsme to řešili na pokyn pana ministra. Pan ministr, když s námi o tom mluvil, řekl: „A proč to neřeknete novinářům?“ A my jsme na to řekli: „To si IKEM nezasluhuje. IKEM je významná instituce a tyto problémy se neřeší přes noviny, ty se mají řešit na nějakém odborném fóru.“ A pan ministr na to řekl: „Tak to vezměte do Senátu.“ Čili já jsem jenom dělal to, co řekl pan ministr.

15:30 Byli v nemocnici, byli v IKEMu i další zaměstnanci, kteří byli nespokojení? – Tam byla celá řada zaměstnanců, kteří nebyli spokojení. – A jaká byla atmosféra v IKEMu? Byla taková, že se lidé nebáli říct veřejně, že nejsou spokojení, anebo ta atmosféra byla taková, že se mnozí prostě báli veřejně kritizovat, ať už z jakéhokoliv důvodu? – Myslím si, že se někteří báli a ze strany vedení byly pokusy udělat podpisovou akci na podporu vedení. Pak se to zrušilo, protože to bylo opravdu velice nefér.

17:00 A byli někteří zaměstnanci v IKEMu – v uvozovkách – zastrašováni nebo bylo jim naznačováno, že se nemají ke kritice přidat? Já se ptám proto, že jsem totiž takové informace slyšela, když jsem se na náš rozhovor chystala. – Je to možné, že ano. Já vím o sobě, ale nevím o dalších lidech, to opravdu nevím, to by byly pomluvy.

17:30 Vám někdo nějakým způsobem naznačoval, že byste se neměl veřejně přidávat ke kritice, nebo ne? – Ano. – A kdo to byl, pane profesore, pan ředitel? – Nezlobte se, na to vám neodpovím.

21:00 Když se k tomu ještě vrátíme, jak ten nátlak vypadal? – Bylo mi naznačeno, abych si to dobře rozmyslel. – Nebo co se stane? – Abych si to dobře rozmyslel, takhle to bylo naznačeno. – A ten, kdo vám tohle naznačoval, zůstává ve vedení nemocnice? – To je věc mezi těmi lidmi a mnou, já to opravdu nebudu dál komentovat.

22:00 A dělo se tohle i někomu dalšímu, řekl někdo: Mně se to stalo také? – Myslím, že bylo velice vyhrožováno profesoru Froňkovi. Byl zavolán na vedení a byl k tomu přizván právník, který měl přistoupit k právním krokům. To je takové nezvyklé si zavolat přednostu jedné z rozhodujících klinik a pozvat k tomu právníka.

23:00 Řekl byste, že se vám ulevilo, když pan Stiborek rezignoval? – Myslím, že ano. Já jsem o tom neměl nejmenší potuchy, o tom půjčování těch peněz, to jsem neměl nejmenší představu. A když se to tedy provalilo, tak se mi opravdu ulevilo, když pan ředitel k tomu přistoupil tak, jako se to v civilizovaných zemích děje, že v takové situaci ten člověk rezignuje na svoji funkci.

25:00 Myslím, že v takovýchto pozicích by měli být lidé pod stejným ekonomickým dozorem, jako jsme třeba my senátoři. Celá moje široká rodina je kontaktována z bank a jako veřejní činitelé musíme každý rok dělat výpis z toho, co máme a jestli jsme si něco nekoupili, to je tam přesně stanoveno. Takže by stejně tak asi měli být kontrolováni ředitelé velkých nemocnic, aby se předešlo tomu, co se stalo teď v IKEMu a co se stalo na Homolce předtím a kde je podezření na Bulovce.

26:00 Co by teď mělo dělat současné vedení? (řízením IKEMu ministr v plném rozsahu pověří dosavadního statutárního zástupce ředitele institutu Jiřího Malého, pozn. red.) – Teď to dočasné vedení by mělo především zajistit klidný chod a nemělo by dělat žádné velké, revoluční změny. Protože když bude vypsáno – a já předpokládám, že ve velice krátké době bude vypsáno – výběrové řízení, tak pak by to zase nový ředitel celé předělával.