Je válka. Vláda musí zvýšit daně, jinak to nezvládne, říká Špidla

Ačkoliv se skoro potopila, ČSSD se nevzdává a snaží se udržet nad hladinou. Pomůže straně, která vypadla ze Sněmovny, její bývalý předseda?

Hostem Ptám se já byl bývalý stranický lídr i premiér, kandidát ČSSD do Senátu, Vladimír Špidla.

ČSSD po posledních sněmovních volbách musela vyklidit poslanecké lavice. Teď se chystá zabojovat o křesla v Senátu. Stranu ovšem dusí velké dluhy, a proto prodává Lannův palác v centru Prahy za 200 milionů korun a propouští zaměstnance. Bez toho by nemohla dělat nic, jak potvrzuje současný předseda Michal Šmarda.

Dlouholetý starosta Nového města na Moravě se netají tím, že ČSSD chce pod jeho vedením hlavně nabízet řešení ekonomických problémů. V době rekordní inflace a zdražování energií totiž existenční potíže doléhají na stále víc českých domácností. O tom, jestli stará značka není toxická, ale, zdá se, není přesvědčen dokonce ani on sám. Do komunálních voleb kandiduje Michal Šmarda za projekt Lepší Nové Město. Až za pomlčkou následuje: sociální demokraté a nezávislí.

Nové vedení sociálních demokratů slibuje restart a chce se taky spojovat s ostatními levicovými stranami na tuzemské scéně. Například v hlavním městě jde ČSSD do boje o magistrát v koalici Solidarita, ještě se Zelenými, hnutím Budoucnost a Idealisty. Nicméně voliče láká na stará známá jména.

Jak na ně zapůsobí političtí matadoři typu Vladimíra Špidly?

A je po levicové politice v Česku poptávka?

Co v rozhovoru zaznělo?

00:45 – Proč kandiduje do Senátu? Požádali mě o to sociální demokraté z pražské organizace a když jsem nad tím přemýšlel, dospěl jsem názoru, že by se v tak těžké době mohly mé zkušenosti hodit. Myslím, že na jeden mandát mám ještě dost sil.

01:38 – Když se podíváte, jak se ČSSD rozvíjí, tak nové tváře nastupují. Na pražské kandidátce je v čele paní Šabatová a další noví lidé. Pozoruhodné je také, že se té pražské kandidátce pod názvem Solidarita podařilo propojit ČSSD, Zelené a další malé levicové strany, to nebývalo.

02:16 – Levice v Praze může uspět. Ukazuje se, že existuje určitá kulturní potřeba po sociální demokracii.

03:06 – Že se ČSSD nedostala do Sněmovny, nesouvisí ani tak s nezájmem o levicovou politiku, jako s tím, že to ČSSD nezvládla. Nejzákladnější chyby podle mě spočívají v tom, že po těch letech, co jsme byli u odpovědnosti, už docházely síly. Nedokázala se postavit za svá témata.

04:36 – Vstoupili jsme do volební koalice, která byla poměrně nerovná. Naši ministři ale odváděli poměrně výraznou práci a v zásadě jsme hnutí ANO domáčkli do oblasti ČSSD. V určitý moment hnutí ANO pochopilo, že sociálně levicový program se dá politicky využít. ANO je populistickou stranou, která se chápe různých témat s cílem získat politickou výhodu a v zásadě ji nezajímá politický obsah.

07:19 – Já měl pořád před očima příklad Strany Zelených, která také vstoupila do nerovné koalice a vzápětí ztratila sílu a už se jí nedařilo dostat se zpátky. U ČSSD si nemyslím, že se to stane. Jsme v situaci, kdy se sociální situace prudce zhoršuje, přicházejí radikální změny. Sociálnědemokratická koncepce se podle mě posílí a ČSSD má důvod, aby existovala.

08:55 – ČSSD a širší uskupení, které s ní je volně spojené, to nebalí. Jsou ochotni zápasit. Pro ČSSD je základem, aby byla jádrem poměrně radikálního sociálního hnutí. Pokud nemáme možnost parlamentní činnosti, musí se to odehrávat jinde. Například manifestacemi.

10:10 – Lidé vycházejí do ulic v reakci na politické situace. Když Milion chvilek dostal na Letnou skoro milion lidí proti Andreji Babišovi, tak to nebyla záležitost, která by spadla z nebe, která byla jen tak vymyšlená.

10:40 – Vláda si vytvořila základní rámec, ve kterém tu situaci nemůže zvládnout. Zničila své daňové příjmy, není ochotna si naplno uvědomit, že původní koncepce byla od začátku chybná a jestliže si vytvořila takovéto chybné základní pojetí, bude logicky čím dál méně zvládat nebo zásadně měnit politiku. Pokud nezvýší daně, budeme se těžce zadlužovat. Klasické tržní mechanismy to zvládnout nemohou. V Evropě probíhá válka a musí se sahat k mimořádným opatřením. Aby se to zvládlo, bude to vyžadovat mimořádně velké přerozdělení.

12:36 – Sektorová daň je nezbytná. Záleží, jakým způsobem to vykalkulujete. A když to nebude stačit, musí sáhnout jinam. Vláda teď shání dobré „PRisty“ a stylisty, aby zformulovali věci, které jsou zvýšením daní, jen tomu budou říkat jinak.

15:22 – O kandidatuře Šmardy v komunálních volbách pod jinou značkou. Nevadí mi to. V komunálních volbách musíte dělat koalice a ČSSD v názvu je. Já budu kandidovat jako sociální demokrat, ale já žádnou koalici nevytvářím. Ani Netolický ani Šmarda si nemohli myslet, že když se ujali špičkových funkcí v ČSSD, v té situaci, ve které se nacházíme, že to je pro ně výhodné. Vidím, že se nasadili zcela.

17:01 – Kritický moment začátku propadu ČSSD byl Lánský puč. V české politice je těžké odhadnout, co působí, jedno železné pravidlo je ale jisté, jakmile je něco rozdělené, jde okamžitě pryč. A tohle byl symbol rozdělení.

18:07 – O vlivu Miloše Zemana na ČSSD. Je to obtížné, odhadovat vliv jedné postavy. Ale pokud stál za Lánským pučem on, tak má velký vliv na to, kde se teď ČSSD nachází. S jistotou můžeme říct, že když měl v posledních letech Miloš Zeman volbu jestli prospět, nebo uškodit ČSSD, tak nebylo těžké ho odhadnout, vždy rozhodoval, aby nám uškodil.