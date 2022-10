Fiala je na vtipy oříšek. Až odejde Zeman, bude mi to líto, říká TMBK

Dělat si srandu z politiky není jen tak. Do Seznam Zpráv teď zamířil mistr téhle disciplíny - Tomáš Břínek, který pod zkratkou TMBK karikuje českou politiku i showbyznys už řadu let. Z koho si nejraději dělá legraci?

Hostem Ptám se já byl grafický ilustrátor Tomáš Břínek alias TMBK.

Měsíčně prý udělá třeba i šedesát koláží. Záleží ale na tom, jak „úrodné“ období na vytváření grafických vtipů je."Ze 70 procent je ten obsah politický, ale jsem toho už celkem přejezený, takže jsem vždy šťastný, když se stane něco jiného. Třeba v showbyznysu," přiznal v rozhovoru Břínek, který prý nad vytvářením grafik stráví někdy i hodiny.

Prezident Miloš Zeman, jeho mluvčí Jiří Ovčáček, expremiér Andrej Babiš, nebo předseda SPD Tomio Okamura jsou ale podle něj stálou inspirací pro politickou satiru. U nich podle Břínka není nutné jít pro vtip daleko. Jsou ale oblasti, kde si není vždy tak jistý v kramflecích: „Nejsem úplně sportovní typ, to mi musí poradit lidi,“ přiznal v rozhovoru.

A problém má prý občas také s algoritmy na sociálních sítích. Ty mu prý nepovolí strefovat se kreslenými vtipy úplně do všeho: „Já sám bych nejradši zveřejnil vše, ale pak vám třeba zablokují účet. A stává se mi, že mi na sociálních sítích občas oznámí, že mi mažou starší věcí,“ prozradil.

Jaké vtipy plánuje přinášet pro Seznam Zprávách? A kdo bude podle něj zdrojem pro satiru, až Miloš Zeman skončí své funkční období v roli prezidenta?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:45 - Pro mě se až tolik nezměnilo, já nemám nějaké stabilní pracovní místo, že bych někam chodil. - Proč ses rozhodl pro změnu? - Je to tajné (smích). Nee, měl jsem pocit, že se musím někam posunout.

1:50 - V průměru udělám 30 koláží za měsíc, ale někdy je to 60, záleží na tom, co se děje. Jestli jsou třeba volby nebo podobně. Různě se přesouvám. Jdu do kavárny, buduji si teď kancelář, ale často jsem doma, tam mám playstation, což je fajn na odreagování (smích), aspoň na půl hodinky.

3:25 - Vůbec nejsem systematický člověk, který by si něco připravoval, všechno dělám z voleje. Většinou je to rychlejší proces, stačí tam nějaká bublina, někdy to ale může být i pár hodin, když nemůžu najít nějaký potřebný kus.

4:25 - Ze 70 procent je ten obsah politický, ale jsem toho už celkem přejezený, takže jsem vždy šťastný, když se stane něco jiného. Třeba v showbyznysu. - Třeba facka na předávání Oscarů. - Přesně tak, nebo když se třeba ztratí had a hledají ho týdny.

4:50 - Mými favority jsou Zeman, Babiš, Ovčáček, Okamura, to jsou stálice. - Vy jste prý s Jiřím Ovčáčkem kamarádi? - S Jiřím Ovčáčkem nechodím na pivo, ale s Dominikem Landsmanem jsme o něm napsali biografickou knihu. Je to o jeho životě. - Je Jiří Ovčáček vtipný? - Myslím si, že je vtipný, je to chytrý člověk, ale je na té druhé straně… (smích)

6:50 Jiří Ovčáček zřejmě brzy spolu s Milošem Zemanem opustí Hrad. Nebude se ti po nich stýskat? - Bude, ale on se zase někdo najde. - A z těch současných kandidátů? - To by, když to vezmu po pracovní stránce, byl určitě vděčný Andrej Babiš. Ale zábavnější by byl ten provazochodec, Karel Janeček. S tím by byla taky velká legrace. Když se na to podívám reálně, asi to vyhraje Petr Pavel. Nebo Andrej Babiš, ale ten do toho asi nepůjde, podle mě by nepostoupil z druhého kola a on to ví, takže se o to asi ani snažit nebude. - A chystáš už se v duchu, do koho se budeš trefovat… - Ano, ale taky jsem jenom člověk. Takže bych byl šťastnější, kdyby tam byl někdo normální.

8:00 - Zatím mě nikdo nežaloval, proběhly nějaké předžalobní výzvy, ale to se netýkalo politiky. - S kým to bylo na ostří nože? - Nechci to nijak blíž rozvíjet, dohodli jsme se.

9:20 - Nejvíc mě baví celebrity, filmy, ale i sport obecně, když je olympiáda a tak. Ale nejsem úplně sportovní typ, to mi musí poradit lidi.

11:30 - Já bych radši zveřejnil vše, ale pak vám zablokují účet na sociálních sítích. Tak snad na Seznam Zprávách budu moct zase dávat Hitlera (smích). Ale stává se mi, že mi na sociálních sítích občas oznámí, že mi mažou starší věci a podobně. Já osobně nedělám nic sprostého, nebo osobní tragédie, kde třeba figurují děti.

12:45 Na začátku ruské invaze na Ukrajinu jsi dělal polštářky s fotkou prezidenta Zelenského, jak jsi to prožíval? - Ze začátku to bylo pěkné, lidi chtěli pomáhat. Pak se to trochu polarizovalo. Takže zklamání i radost.

14:00 Kromě tvorby pro české publikum tvoříš pro cizinu, pro Evropu, jak to funguje? - Teď už i pro Ameriku. Tam je to publikum hrozně velké a různorodé, takže člověk se trefí skoro pokaždé. Třeba když jsem sledoval Hru o trůny, hodně se ty koláže potom sdílely, sdíleli to i sami herci. Teď na to ale nemám tolik času.

16:30 A tvůj žebříček nejvtipnějších českých politiků? - Babiš, Havlíček, Schillerová, Okamura. Kalousek je vtipný hodně, umí se trefit, baví mě jeho komentáře. Petr Fiala, to je trochu oříšek. Teď jsem na něj dělal dvě věci a bylo to úspěšné, jinak se okolo něj nic neděje. S ním je problém trochu.

18:30 - Většina politiků si to sdílí, ale nejde rozlišit, jestli to dělají jenom proto, aby vypadali, že jsou stateční, nebo jestli takoví jsou a dokážou si ze sebe udělat legraci. Četl jsem, že mě sleduje Alena Schillerová a že jí to přijde zábavné. Ale nevím.