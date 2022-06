Gazdík nám neříkal pravdu. Na post ministra školství máme dva lidi, říká Bartoš

Nová vládní pětikoalice má za sebou první velkou kauzu. Kvůli obvinění primátorova exnáměstka Hlubučka a kontaktům na dalšího obviněného v kauze – podnikatele Redla – rezignoval už ministr školství Petr Gazdík (STAN). Bude to stačit?

Hostem Ptám se já byl ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Podle bruselského serveru Politico současná kauza okolo nyní již bývalého náměstka pražského primátora a člena Starostů a nezávislých (STAN) Petra Hlubučka vážně ohrožuje stabilitu české vládní koalice. Hlubuček totiž patří mezi obviněné v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku.

Ačkoliv bývalý pražský náměstek na své funkce ve straně, na pražském magistrátu i v dopravním podniku v minulém týdnu rezignoval, není jediný, koho kauza pravděpodobně bude stát politickou kariéru. Kvůli stykům s dalším obviněným – podnikatelem Michalem Redlem, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře, oznámil v neděli rezignaci z funkce ministra školství i místopředsedy STAN Petr Gazdík.

Aby bylo v kauze jasno, je teď cílem celé vládní koalice, ale o to více Pirátů, kteří se společně s hnutím Starostové a nezávislí spojili minulý rok do voleb a určovali si i společné vládní priority. Podle nich je to, co vyplouvá o STAN na povrch, nepřijatelné a kdokoliv byl do problematické kauzy zapojen, má vyvodit patřičnou odpovědnost.

Co chtějí Piráti slyšet? A jak kauza dopadne na vládu Petra Fialy?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Je vidět, že skupina kolem pana Redla a pana Hlubučka má chapadla poměrně roztažená. I teď jsem díky Hlídači státu zjistil, že pan Ing. Šteffel (Luděk Šteffel, jeden z obviněných v kauze, pozn. red.) radil exministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové za milion korun – tedy dvě smlouvy na 500 tisíc v roce 2019–2020 s digitalizací stavebního řízení, což je zakázka za 1,6 miliardy korun, která bude soutěžena v následujících třech letech. Ten samý člověk byl i u zakázek na MŠMT. Mě to děsí, udělali jsme na resortu audit, když jsme sem přišli, ale když ta jména neznáte, nenapadne vás prověřovat všechny poradenské smlouvy. Děsí mě, že ti lidé dlouhodobě působí v různých strukturách. Je důležité tomu utnout tipec.

2:00 – Tu zakázku řešila zaměstnankyně ministerstva, ten tým kolem toho nebyl postaven a tu zakázku postupně revidujeme. Dotáhneme to, ale při zrodu těchto idejí se na tom podíleli lidé, kteří se podíleli na této organizované skupině a je třeba se na to podívat touhle optikou. Takových lidí může být nastrkána řada. Je to ale složité, když nevíte, co hledáte. Chci se o tom ale bavit se STAN, musíme udělat jasné kroky i co se týká digitalizace na MŠMT.

3:00 – Odstoupení pana Gazdíka byl jediný možný krok. Petr Gazdík se prvně vyjádřil, že se o něm hovoří. Pak se ukázalo, že došlo ke schůzkám a důvěryhodnost tím byla otřesena. Na kauzu pana Redla jsme se v souvislosti se Stanislavem Polčákem kolegů ptali a byli jsme ujištěni, že to jsou „dozvy“ minulosti, věc stará, a k žádným kontaktům nedochází. Chtěl bych to řešit dál, STAN se musí odříznout od těchto struktur. Šli jsme do koalice se STAN, ne se strukturami, které fungují na pomezí organizovaného zločinu.

7:00 – S Vítem Rakušanem se budeme bavit o dalších krocích. Nemyslím, že tím, že je ministrem vnitra, že kauza nabere nějaký zvláštní směr. (…) Musí se ale dořešit pan Polčák, další role Petra Gazdíka a jak to dál bude.

8:00 – Je třeba kvalitně obsadit post ministra školství. Berou se primárně lidé z nominovaného vládního týmu, za Piráty tam jsou dva odborníci - Andrea Hoffmanová, Martin Úlovec, jak v politice, tak v oblasti školství. Nominace máme ale koaliční – Piráti a Starostové – a musíme přijít se jménem, na kterém je dohoda. O víkendu jsem se krátce bavil s premiérem Petrem Fialou. Vláda nepotřebuje rekonstrukci, ale musíme najít člověka, co má drive a bude navržen jako nový ministr školství. (…) Je třeba řešit i to, kam se bude ubírat hnutí STAN v ohledu na volební sněm i na vazby na struktury kolem pana Redla, což jsou struktury mafiánské.

10:00 – Doufám, že schůzek se bude účastnit i Petr Gazdík. Zaznělo, že pan Redl je minulost. Petr Gazdík tedy neříkal pravdu a to si musíme vyříkat. (…) Šli jsme do koalice s tím, že máme nějaké nároky. Mou zodpovědností je tato pravidla naplnit.

12:00 – Chci vidět, jaké ty vazby jsou. Gazdík tvrdí, že je to náhodné setkání na dovolené, pak to není letní, ale zimní dovolená. Pak se ukázalo, že byl pan Redl na další návštěvě už v listopadu minulého roku. (…) Nemůžu ale dělat soudy podle novinových článku, chci vědět, jaká je pravda a podle toho se zařídíme. Nejsem inkvizitor.

14:00 – Chtěl bych vědět, kolika stranám okolí pana Redla pomáhalo. Tady předtím bylo ANO a byl tu ten stejný náměstek, který působil v této skupině, pojďme to rozkrýt. Máme na to nástroje.

15:00 – Ukázalo se, že Petr Gazdík pochybil, tak skončil. Tak pojďme vybrat někoho, kdo důvěru bude mít.

18:00 – Pokud pan Witowski (šéf pražského dopravního podniku) o tom věděl, měl by z toho vyvodit odpovědnost. Je třeba vyřešit lidi, pod jejichž rukama to probíhalo. Ať to vyřeší policie.

20:00 – Když jsme vyjednávali vládní tým, byla podmínka, že kolem pana Půty skončí soud a on z něj bude očištěn. Měli jsme výhrady k potenciálním lidem, které jsem uplatnili. To byla férová domluva. Pokud bude pan Půta zproštěn, je vše v pořádku. Ale nemůže to být živá kauza. Zvláště pokud jde o nominaci do rady ČEZ.

Ptám se já Podcast Marie Bastlové a Veroniky Sedláčkové. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. Sledujte na Seznam Zprávách, poslouchejte na Podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. Archiv všech dílů najdete tady. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #ptamseja nebo na e-mail: audio@sz.cz.