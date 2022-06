Konec nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Co to znamená pro Česko?

Evropský parlament tento týden hlasoval o zásadní zelené legislativě. Schvaloval opatření balíčku Fit for 55, jež mají za cíl snížit do roku 2030 o 55 procent emise skleníkových plynů. Klíčová změna obchodu s emisními povolenkami zatím neprošla, poslanci ale odhlasovali zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Máme se toho bát?

Hostem Ptám se já byl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Europoslanci schválili v úterý v podvečer legislativní návrh Evropské komise, dle kterého by měl být od roku 2035 zakázán prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. I když prakticky nejde přímo o zákaz – radikálně se změní normy pro emise oxidu uhličitého, což by mělo přimět automobilky, aby spalovací motory přestaly vyrábět a zaměřily se na elektromobily. Schválený návrh se týká jen nových vozů, lidé by nadále měli mít možnost používat starší vozidla se spalovacími motory i si taková auta na trhu s ojetinami dál kupovat.

Mezi poslanci Evropského parlamentu, kteří pro návrh zvedli ruku, byl i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Přitom se ještě minulý rok šéf Pirátů Ivan Bartoš dušoval, že strana pro zákaz spalovacích motorů rozhodně není a Češi musí mít nadále možnost volby. A podobně se Peksa vyjádřil i přímo na svých stránkách, kde píše: „Jako Piráti jsme obecně dost proti plošným zákazům. Málokdy totiž vedou k nějakému řešení a většinou jen zbytečně naštvou lidi. Green Deal sice sám o sobě žádné takové plošné zákazy nepřináší, jeho prováděcí plán Fit for 55 už ale ano. Chce například regulací omezit prodeje aut na spalovací pohon. S tím rozhodně nejsme v pohodě.“

Co se změnilo? A co v praxi změna znamená? Nedoplatí na ni české automobilky, a tím i celá ekonomika?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

00:55 - Pro zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035 jsem zvedl ruku. Ne moc nadšeně, preferoval bych jiné řešení, ale jiné řešení nebylo na stole.

01:26 - Proč před volbami do sněmovny Piráti tvrdili, že nejsou pro zákaz automobilů se spalovacími motory. Nebyla jiná možnost jak to udělat, nebylo jiné řešení, které by bylo více praktické. Není to ideální, legislativa je nastavená tak, že snižuje emise automobilek. Z hlasování nejsem nadšený, ale nakonec jsme se rozhodli hlasovat pro s tou výhradou, že nemáme na stole lepší řešení. Obecně by v tomto směru bylo lepší avizovat, že je tu možnost politického kompromisu, který může bolet.

06:37 - Legislativní proces funguje tak, že se teď musí domluvit Evropský parlament a Rada evropských států. Radu bude nyní zastupovat Česká republika, která má předsednictví. Čeští ministři tak budou muset najít kompromis mezi státy a myslím si, že zjistí, že hlasovací většina uvnitř rady členských států stojí za návrhem komise.

08:12 - Jak o věci hlasovala česká vláda nevím. Koalice Spolu je ostře proti snižováním emisí a stanovisko vlády tak bude pravděpodobně negativní. Pro ministra Síkelu to bude na evropské půdě znamenat poměrně obtížnou pozici, protože on bude muset dojednat kompromis mezi 27 státy a Evropským parlamentem v něčem, s čím nemá souhlasit.

12:44 - Jak čtu pozici vlád členských států, tak tam ta hlasovací většina je a v roce 2035 se to stane. Může se stát, že k dohodě nedojde ještě během českého předsednictví., ale dojde k ní později.

14:10 - Z hlediska strojařiny je elektroauto jednodušší na výrobu, drahé jsou pouze baterie. Když se podíváme na jejich cenu, tak ta dlouhodobě době klesá. Cena elektromobilů v roce 2035 bude podle odhadů výrazně nižší, než u spalovacích aut. Češi nejsou jediní, kdo myslí na své peněženky, kdyby bylo jasné, že ty ceny budou výrazně vyšší, tak by k tomu schválení nedošlo.

15:42 - Nejlepší by podle mě bylo, kdyby se cena emisních povolenek nějakým způsobem promítala do ceny paliva, tedy aby to fungovalo tržně. Nevýhodou tohoto řešení je, že pak to dopadá na všechny zúčastněné stejným dílem, na rozdíl od toho administrativního opatření, které dopadá na ty, co si kupují nová auta. Proto jsem se nakonec nechal přesvědčit, že toto řešení, jak jej EK předložila, je akceptovatelné.

17:03 - Myslím si, že u reformy systému emisních povolenek se udělá nový kompromis, který kolegové předloží na jednání Evropského parlamentu začátkem měsíce. Není to tak, že průmyslu se podařilo prolobbovat výhodu a odnesou to pouze lidí.