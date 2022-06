Obchodníci zkusili zdražovat a Češi to vydrželi. S tím je konec, vysvětluje ekonom

1:40 - Akutně asi největší hrozba je možnost úplného zastavení dodávek plynu z Ruska. To by mohlo nastartovat další spirálu růstu cen od zemního plynu, k elektřině, k uhlí. Následně do inflace obecně, Takže tady ještě také visí velký otazník nad tím, co zamýšlí Rusko, jestli se i Evropa sama odhodlá k nějaký rychlejším sankcím. A podle toho může vypadat česká inflace.

2:59 - To co jsme diskutovali dotud byl externí nákladový šok, ale do značné míry je za dnešním příběhem inflace i silná domácí poptávka. Po pandemii jsme měli velké úspory, vláda pustila skrz deficity do oběhu velké množství peněz, a to umožnilo obchodníkům zkusit zdražovat, jestli to zákazník vydrží a on to vydržel. To byl ale příběh inflace dosud, v nejbližších měsících to ale nebude úplně pravda, přitom jak lidé začínají šetřit. Spotřebitelská důvěra se značně propadla. Lidé budu opatrnější nebudou chodit o víkendu na rodinné obědy do restaurací, raději budou vařit doma. Nedovolí obchodníkům, restauracím tolik zdražovat, protože ta poptávka už tak velká není.