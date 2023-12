Šťastný podcast: Lepší chléb i chytré fontány. Evropské dotace mění Česko

„Evropská unie přispěla Penamu, který patří do koncernu Agrofert, 100 milionů korun na inovaci linky na výrobu toastového chleba. Což je myslím skvělé využití veřejných peněz. Jenže to pak dokonce i Bruselu, který je jinak ochotný proplácet jakékoliv hovadiny, přišlo trochu hloupé, zvlášť když Babiš nějaký podobný chleba dělal už ve svých pekárnách v Německu, takže to po něm chtěli vrátit. Jak to dopadlo, ovšem zatím nikdo neví,“ krčí rameny Jindřich Šídlo.