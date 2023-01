Šťastný podcast: Ukradené volby a Zemanovo pozorování ježků

Kdo ukradl dva a půl milionu hlasů z uren a co bude dělat Miloš Zeman v důchodu, na to odpoví Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Celý rozhovor nakonec zhodnotil i Jindřich Šídlo, který upozornil, že za posledních deset let nevynechal snad jediné vyjádření současné hlavy státu. „Já jsem nejdřív vůbec netušil, že nějaký rozhovor je. Pak jsem se na něj podíval a bylo to úplně jako obvykle – pozdrav a pak v druhé větě první lež. A musím říct, že mě se vždycky osobně ty lži dotýkaly, ale teď jsem se vyzenoval do takového stavu, že už je mi úplně jedno, co prezident říká,“ dodává Šídlo s poukazem na to, že Zemanův mandát vyprší už 8. března.