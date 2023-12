Šťastný podcast: Víc Vivien a herní streamy. Radíme politikům, jak na mladé

Vztah mladých lidí k vládním stranám začíná chladnout. Jistě, na jednu stranu za to určitě může, jak ostatně Jindřich Šídlo vysvětloval ve Šťastném pondělí, třeba fakt, že Fialův kabinet dlouhodobě dává důraz na jiná témata, než jsou ta klíčová pro novou generaci voličů.

Nicméně je třeba férově přiznat, že pár takových věcí se vládě přeci jen buď podařilo prosadit, nebo na nich aspoň usilovně pracuje. Takže proč to mladí neocení?

„Jasně to říkal minulý týden v Událostech, komentářích ministr kultury Martin Baxa, když na otázku, proč vládě klesají preference a co se jí nedaří dělat, odpověděl, že dělají všechno dobře, jen to neumí dobře komunikovat. A já jsem si u toho říkal: „A co jiného mají ministři umět dělat než komunikovat, ať s mladými lidmi, se svými kolegy nebo kýmkoliv jiným? A když to tihle ministři neumí, tak proč ještě sedí ve vládě?‘“ rozčiluje se Konstantin Sulimenko.

„Protože na ta místa nejsou jiní lidé,“ poznamenává suše Jindřich Šídlo.

Pravdou ale je, že komunikovat s voliči ve věkové skupině 18 až 30 let není nic jednoduchého, zvlášť pro politiky po padesátce. A tak jsme se v dnešním Šťastném podcastu rozhodli dát pár tipů, co by mohly jednotlivé strany udělat pro to, aby získaly více hlasů z této cenné voličské skupiny.

Kalousek a League of Legends

„Co by mohlo dělat hnutí ANO? Jeden tip bych měla,“ říká nejmladší členka odborného poradního panelu Šťastného podcastu Tereza Povolná, „a to je používat víc Babišovu dceru Vivien. Jednou jsem viděla na jejím instagramu něco, co mi úplně vyrazilo dech - a to byla esteticky velmi povedená fotografie z nějakého skladu Kosteleckých uzenin vyfocená v černobílém filtru. Myslím, že by Vivien byla skvělá mluvčí hnutí ANO pro mladé.“

„Pro TOP 09 mám taky jednu radu: když nenominovali Miroslava Kalouska do europarlamentu a on teď bude mít čas, tak by měl na platformě Twitch každý večer dělat živé streamování her. Třeba League of Legends, protože on je opravdu taková trochu legenda,“ radí Sulimenko.

A co jsme poradili ODS, lidovcům nebo Pirátům? Mimochodem, sledovat tam už můžete i tým Šťastného pondělí a Seznam Zprávy.