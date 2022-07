Tinder nám rozšiřuje rybníček, ale přináší také frustraci, říká socioložka

Důvodů, proč jsou seznamovací aplikace populární, je několik. „Zvykli jsme si, že máme hodně možností, a to je v jádru přesně to, co online seznamování dělá. Rozšiřuje rybníček, ve kterém můžeme lovit, a umožňuje nám seznámit se s lidmi, které bychom jinak zřejmě nepotkali. To ostatně ukazují i výzkumy – většina těch párů, které se seznámily online, nemá žádné společné známé,“ říká Topinková.