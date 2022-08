„Měla jsem pocit, že kolega je pedofil. Chyběl mi ale důkaz,“ říká učitelka

Ludmila. Č. začala na zvláštní chování kolegy Matěje V. upozorňovat na základní škole i některé z dalších učitelů. Například na to, že chodí s chlapci plavat nahý do školního bazénu. Ale nepochodila. Raději dala výpověď a ze školy odešla.

„Kolegyně tu byla rok, měla spory s panem učitelem. Byla to zvláštní osoba. Když odešla, nám to líto nebylo,“ říká s odstupem let ředitelka základní školy, kde se případ odehrával.

„Začal chodit strašně smutný a vypadalo to, jako by mu v rodině někdo umřel. Zeptala jsem se ho, co se děje, a on mi řekl, že má problém s kamarádem… Pak se trošku rozpovídal, že si našel holku a ten kamarád chce, aby se rozešli,“ vypráví v dnešní epizodě podcastu učitelka L. Č., jak se postupně od Tomáše dozvěděla, že kamarádem myslí učitele a že jejich vztah doprovází i intimní kontakty.