„Nechápu, že jsem mu nevěřila.“ Vlna reakcí na příběh žáka zneužívaného učitelem

Podcastová série Seznam Zpráv Nejlepší kamarád z investigativního cyklu Ve stínu vyvolala nebývale silnou vlnu ohlasů. K tisícovkám vzkazů od posluchačů se přidali i někteří politici – a začali chystat změnu zákonů.

Přinášíme vám bonusový, sedmý díl podcastové série, která s využitím nových výpovědí všech hlavních aktérů a autentických soudních dokumentů zrekonstruovala proces s třídním učitelem Matějem V., odsouzeným za pohlavní zneužívání svého čtrnáctiletého žáka a člena svého turistického oddílu Tomáše P.

Učitel po letech – i přes soudem uznanou vinu – říká, že se nikdy ničeho trestného nedopustil, že byl obětí Tomášovy pomsty a následně obětí zaujaté policistky, nevzdělaných znalců, předpojatého státního zástupce a „blbé“ soudkyně.

„Prostě smůla,“ uvedl při natáčení učitel. Po zveřejnění podcastu poslal do redakce Seznam Zpráv vzkaz, že „NIKDY nelhal“.

Tomáš, v tehdejším turistickém oddílu přezdívaný „Smajlík“, se následně rozhodl vystoupit z anonymity a pod svou skutečnou identitou – Tomáš Paprštein – spustil webové stránky na pomoc lidem s podobným osudem.

„Tento podcast a ohlasy, které vyvolal, jsou pro mě obrovskou terapií. Ohlasy s velkou podporou mi chodí ze všech koutů republiky,“ říká Tomáš v dnešním, bonusovém dílu podcastu. V době soudního procesu mu přitom skoro nikdo nevěřil a spolužáci, učitelé i rodiče dalších dětí se postavili na stranu oblíbeného učitele.

„Na webových stránkách jsem mu napsal otevřený dopis. To je ten výsledek mé autoterapie.“

Dopis Tomáše P. učiteli Matěji V. Foto: Seznam Zprávy Je mezi nimi dvacet let. Byli nejlepšími kamarády. Než je rozdělil proces. Matěji, opravdu jsem tě měl rád. Věřil jsem ti. Byl jsi můj nejlepší kamarád. A ty jsi mi ublížil. Sexuálně jsi mě zneužíval. Ale nejvíce jsi mi ublížil psychicky. Sebral jsi mi přátele a kus života a také sebevědomí. Sebral jsi mi lásku k oddílu a k té dívce. Ale chápu, srdci se nedá poručit. Zranil jsi mě. Ten největší problém je ta manipulace. Chci, abys věděl, že mě to skutečně bolelo. Ale i tak mým cílem nebylo ti jakkoliv ublížit nebo tě poškodit. Kdybys tenkrát přišel, vše mi vysvětlil, omluvil se, nejspíš by k těm soudům ani nedošlo. Tam už to ale řešil zákon a já mluvil pravdu – a ty to víš. Kdyby to ale tehdy nedošlo až k těm soudům, nejspíše bych prošel terapií, pochopením, nějakým léčením a rozloučili bychom se v dobrém a oba bychom mohli mít krásný život. Ale i v tuhle chvíli bych si přál, abys i ty vše pochopil a třeba se i vyléčil. Abys mohl dožít krásný život a pokusil se být ještě dlouho šťastný. A to bych ti přál. Matěji, odpouštím ti. Smajlík.

Tříletý podmíněný trest, který učiteli Matěji V. soud v roce 2013 uložil, má dávno zahlazený a dnes je – s čistým trestním rejstříkem – opět učitelem na základní škole v západních Čechách. Sexuologickou léčbu, která mu dle soudu měla pomoci zvládnout jeho deviaci – efebofilii (náklonost k pubertálním chlapcům), dle jeho slov s psychiatrem pouze fingovali.

Případ zasáhl tisícovky posluchačů. Podivovali se nad mírným trestem, nad průběhem léčby, jejíž účinnost nikdy nikdo nekontroloval, rychlým vyčištěním rejstříku trestů a následným návratem učitele zpátky k dětem.

Lidé se často podivovali i nad postoji učitelových kolegů a přátel, kteří promlouvali v podcastu s tím, že Tomášovi prostě nevěří. „Naše priorita byla postavit se za pana učitele,“ řekla například ředitelka základní školy, kde se případ odehrál. Přitom ona sama věděla, že učitel chodí s chlapci plavat do školního bazénu bez plavek.

„Dobrý den, Tomáši. Školu, do které jste chodil, znám,“ napsala v reakci například jedna z žen – matka dítěte, jež chodilo na stejnou školu. „Nepřekvapuje mě, že spousta kantorů stojí na straně nejmenovaného učitele. Chtějí mít pocit, že je vše křišťálově čisté a že podivín, který má rád děti, jim přece nebude ubližovat. Kdysi jsem měla výhrady k chování i výuce pana učitele. Odehrálo se to zhruba před patnácti lety a tehdy se vědělo o jeho podivném chování: věděla jsem to já, věděly to děti. Písemně jsem to sdělila tehdejšímu řediteli. Nedělo se nic. Bylo mi sděleno, že to je jen můj nesprávný pocit.“

V ohlasech, které lidé psali pod články na Seznam Zprávách, na sociálních sítích či přímo na webových stránkách Tomáše Papršteina, se objevila i řada vzkazů od dalších obětí sexuálního zneužívání. Psaly, že jim sdílení tohoto případu hodně pomohlo.

„Je to i můj příběh. Byla jsem dokonce ve stejném věku jako vy, když to začalo. Na rozdíl od vás jsem ale nikdy nenašla dost odvahy, abych to ohlásila nebo aspoň sdílela se svým okolím. Vážím si vaší odvahy a síly, že jste do toho šel,“ napsala jedna z posluchaček.

Další posluchač: „Chtěl jsem ti jen říct, že před tebou smekám. Tys to dokázal, já ne. Jen v mém případě to nebyl učitel, ale otec.“

Překvapením i pro Tomáše bylo, že se na podcastovou sérii ozvalo i několik lidí, kteří trpí stejnou poruchou, již lékaři diagnostikovali u učitele, tedy efebofilií.

„Dobrý den, Tomáši. Sleduji váš příběh, sám jsem efebofilní a trápil jsem se tím asi třicet let. Nyní jsem s tím vyrovnaný, ale musel jsem si to přiznat a emočně zabojovat. Je mi 64. Pokud by vám pomohl můj příběh, rád ho anonymně poskytnu. Děkuju, jste skvělý.“

Pod vlivem autentických výpovědí žáka, učitele a lidí z jejich okolí se Tomáši Papršteinovi ozvala i poslankyně ODS Eva Decroix. Ta po vyslechnutí podcastu Nejlepší kamarád na svém facebookovém profilu uvedla, že chystá změny zákonů, aby se sexuální delikventi nemohli vracet k práci s dětmi. Jak následně potvrdila v rozhovoru pro Seznam Zprávy, začala už v této věci spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti.

„Veřejnost čeká odezvu od politiků“ Poslankyně ODS Eva Decroix pod vlivem podcastu Nejlepší kamarád začala chystat ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti změnu několika zákonů. „Vnímám, že veřejnost čeká od politiků nějakou odezvu,“ řekla v rozhovoru pro Seznam Zprávy, kde představila i návrhy konkrétních změn. Krutě pravdivý příběh může změnit pravidla pro sexuální delikventy

S jakými osudy a zkušenostmi se lidé v reakci na Nejlepšího kamaráda svěřovali Tomáši Papršteinovi? Jak reagovali lidé, kteří navštěvovali stejnou základní školu? A co zveřejnění podcastové série znamenalo pro současnou ředitelku učitele Matěje V.?