„Občas dětem rozflákat hubu.“ Učitelův kamarád má v kauze zneužívání jasno

Nikdo z nich u toho nebyl, přesto podávají svědectví. Lidé jak z okruhu žáka, tak i učitele souzeného za pohlavní zneužívání sehráli velkou roli při soudním přelíčení. Promluvili i při investigativní rekonstrukci procesu zpracované v podcastové sérii Seznam Zpráv.

„U soudu bylo při každém stání od dvanácti do dvaceti lidí, a to všechno byli lidé, co stáli za mnou,“ říká učitel a vedoucí turistického oddílu Matěj V. na důkaz, že i přes obvinění z pohlavního zneužívání mu jemu blízcí lidé chodili vyjadřovat podporu do soudní síně.

Matka tří synů, kteří rovněž chodili do oddílu, vzpomíná i na to, jak se ani všichni přítomní učitelovi podporovatelé nevešli do soudní síně: „Tam byla spousta rodičů, nás i vyhazovali.“

„Hromadně se tomu smějeme. On se dětem jenom věnuje. Má to v srdci,“ přidává se další z učitelových zastánců. Pravomocný rozsudek nad učitelem Matějem V., který padl v roce 2013 a uznal jej vinným, dokonce považuje za cár papíru a „nesmysl našeho soudnictví“.

Případ, který se dle soudu začal odehrávat v roce 2007 v turistickém oddílu při základní škole v západočeském městě, se znovu otevřel v podcastové sérii Seznam Zpráv Nejlepší kamarád.

Hlavními postavami je tehdy čtrnáctiletý žák Tomáš P. a jeho o dvacet let starší učitel a vedoucí oddílu Matěj V. Jejich velmi otevřené výpovědi, stejně jako svědectví mnoha lidí z jejich okolí či znalců, kteří do vyšetřování případu zasáhli, dávají jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí nečekaně spletité kauzy.

Nejlepší kamarád z investigativního cyklu Ve stínu Foto: David Neff, Seznam Zprávy Tomáš P. při natáčení podcastové série. Třídní učitel Matěj a jeho žák Tomáš. Případ pohlavního zneužívání po letech ožívá v unikátní rekonstrukci procesu. Investigativní reportér Jiří Kubík a dokumentarista Braňo Pažitka v posledním půlroce prostudovali stovky stránek autentických spisových dokumentů, vyslechli celkem 13 hodin záznamů soudních přelíčení, vyhledali účastníky celého procesu z obou táborů, promluvili s lidmi od policie, soudními znalci i experty z oblasti trestního práva, psychologie, psychiatrie a sexuologie. Natočili celkem 29 hodin materiálů. V šesti dílech podcastové série postupně třídíme staré i nové důkazy. Teprve na konci vyprávění bude skládačka úplná. A každý si pak může odpovědět, jak by se v téhle situaci zachoval sám. Zveřejněné díly: 1. díl: Deset lumpů, 2. díl: Noc v klubovně, 3. díl: Falometr, 4. díl: Babička, 5. díl: Kudlanka, 6. díl: Poslední soud Všechny díly jsou k dispozici i na Podcasty.cz a v dalších podcastových aplikacích.

„U soudu proti mně vypovídali mojí bývalí přátelé, byli tam členové z toho oddílu, známí, dospělí lidé i děti,“ vzpomíná po letech dnes už dospělý „žák“ Tomáš. „Jestli bylo tak pět lidí, kteří za mnou stáli, tak je to hodně.“

Jedna z bývalých členek oddílu, Tomášova spolužačka, potvrdila, že svědčit šla proto, že ji o to učitel požádal: „Většina oddílu stála za Matějem.“ S odstupem let se ale na své svědectví dívá úplně jinak a říká, že ji mrzí, že u soudu mohla Tomášovi ublížit: „To, jak člověk funguje na veřejnosti, ale neznamená, že v soukromí nemůže dělat něco špatného.“

Dnešní epizoda se zabývá mimo jiné i první hypotézou, která zazněla od učitelovy obhajoby u soudu: Že se Tomáš chtěl učiteli pomstít za to, že jej vyhodil z oddílu.

Z čeho vycházela obžaloba proti učiteli? Na čem on stavěl svou obhajobu? A jakou roli sehráli lidé z okolí obou aktérů?

Poslechněte si dnešní, čtvrtou epizodu podcastu Nejlepší kamarád.