„Sáhnul mi do rozkroku a pak…“ Žák popisuje fyzický kontakt s učitelem

Investigativní rekonstrukce Seznam Zpráv otevřela případ pohlavního zneužívání v turistickém oddílu při základní škole v západočeském městě. Podcast Jiřího Kubíka a Braňa Pažitky „Nejlepší kamarád“ odkrývá detaily z policejního vyšetřování.

„Ten Tomáš byl ukázková oběť trestného činu,“ vrací se v dnešním dílu podcastu k případu zneužívání policejní komisařka Milada Razímová. „Ano, mohl mít v těch svých čtrnácti letech povědomí o zneužívání, ale neměl. Když mu bylo asi osm let, zemřela mu maminka, byl emočně nevyzrálý.“

Začátek kauzy spadá do let 2007 a 2008, kdy byl Tomáš P. dle soudního verdiktu pohlavně zneužíván svým o dvacet let starším třídním učitelem a zároveň vedoucím turistického oddílu Matějem V.

Odsouzený učitel v podcastu říká, že Tomáš byl původně velmi problémový žák: „Když jsem ho dostal jako třídní učitel v šesté třídě, byl to asi ten nejproblémovější člověk na škole. Vztekloun, drzej, sprostej. Ubližoval holkám…“

Tomášovo chování ve třídě se podle učitele zásadně změnilo po vstupu do turistického oddílu, který vedl třídní učitel Matěj V.

„V tom oddílu jsem byl hodně aktivní,“ popisuje s odstupem let Tomáš. „Když skončilo vyučování, pomáhal jsem Matějovi s osobními věcmi jak pro školu, tak pro oddíl.“

Nejlepší kamarád z investigativního cyklu Ve stínu Foto: David Neff, Seznam Zprávy Tomáš P. při natáčení podcastové série. Třídní učitel Matěj a jeho žák Tomáš. Ve škole vykání, v turistickém oddílu tykání. Investigativní reportér Jiří Kubík a dokumentarista Braňo Pažitka v posledním půlroce prostudovali stovky stránek autentických spisových dokumentů, vyslechli celkem 13 hodin záznamů soudních přelíčení, vyhledali účastníky celého procesu z obou táborů, promluvili s lidmi od policie, soudními znalci i experty z oblasti trestního práva, psychologie, psychiatrie a sexuologie. Natočili celkem 29 hodin materiálů. V šesti dílech podcastové série postupně třídíme staré i nové důkazy. Teprve na konci vyprávění bude skládačka úplná. A každý si pak může odpovědět, jak by se v téhle situaci zachoval sám. Zveřejněné díly: 1. díl: Deset lumpů 2. díl: Noc v klubovně

Učitele Matěje začal Tomáš vnímat jako svého nejlepšího kamaráda. Popisuje, jak jednoho dne na učitelův návrh přespali v klubovně oddílu a jak mu učitel navrhl, že si budou „škrábat záda“, a co následovalo: „V jeden moment šel rukou dolů do rozkroku, sundal mi trenýrky – a začal mě masturbovat…“

Tento frustrující zážitek, včetně mnoha detailů, musel Tomáš po zahájení vyšetřování opakovat mnohokrát – na policii, u soudních znalců, u soudu. „Nechápal jsem, proč se mě na to všichni pořád ptají, když už jsem to řekl. To mi nevěří?“

Kauza nicméně skončila tím, že mu soudy uvěřily. A to i na základě posudků znalců v oboru psychologie či sexuologie. Učitel byl v roce 2013 uznán vinným z pohlavního zneužívání, dostal tříletou podmínku, zákaz činnosti s dětmi a nařízenou sexuologickou léčbu.

Učitel přesto trval na tom, že se nikdy zneužívání nedopustil a žádnou deviací nikdy netrpěl. I těmito okolnostmi se podcastová série zabývá.

Otevřené výpovědi jednotlivých aktérů skutečné kauzy pomáhají pochopit celý proces vyšetřování případu, kde chybí přímé důkazy.

Docent Filip Ščerba, expert na trestní právo, v závěru dnešní epizody vysvětluje důležitou změnu, kterou pro vyslýchání poškozených znamenalo přijetí zákona z roku 2013 o obětech trestných činů: „Zvlášť zranitelné oběti mají být vyslýchány jen jednou, a to osobou, která je na to vycvičena. Pokud je ten výslech proveden dobře, tak to umožňuje, aby oběť už znovu vyslýchána nebyla.“

Kdo a proč vlastně rozjel policejní vyšetřování případu? Proč komisařka Razímová o vině učitele od začátku nepochybovala? Jak probíhá znalecké posuzování věrohodnosti svědka?

