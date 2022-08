„Učitel zamilovaný do žáka. Nutné léčit.“ Slovo znalců rozhodlo soud

Případ učitele odsouzeného za pohlavní zneužívání čtrnáctiletého žáka spěje do finále. Přinášíme poslední díl podcastové série Nejlepší kamarád, který nabízí rekonstrukci procesu, kdy soudům sice chyběly přímé důkazy, přesto vynesly pravomocný odsuzující verdikt.

Poslední epizoda podcastu se zabývá mimo jiné i soubojem několika znalců-sexuologů. Se stanoviskem jednoho z nich, docenta Jaroslava Zvěřiny, se dokonce učitel Matěj V. pokusil o obnovu řízení a zprošťující rozsudek. Nutno dodat, že Zvěřina – na rozdíl od ostatních znalců – neměl k dispozici vyšetřovací spis a byl odkázán jen na to, co mu řekl učitel.

V šesti dílech podcastové série postupně třídíme staré i nové důkazy. Teprve na konci vyprávění bude skládačka úplná. A každý si pak může odpovědět, jak by se v téhle situaci zachoval sám.

„Byl do chlapce zamilován, žárlil, měl silný citový vztah, to je nepopiratelné, na to jsou listinné důkazy, SMS zprávy,“ hodnotil sexuolog a primář z Bohnic Marek Páv před soudem skutečnost, že učitel – bez vlastní partnerky a rodiny – trávil s pubertálním žákem Tomášem P. svůj volný čas o večerech, víkendech, prázdninách. Jezdil s ním na výlety, čundry, dával mu dárky…