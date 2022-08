Nahý učitel s žákem v bazénu? „Chyba. Nafackoval bych si“

Dnes už dávno dospělý Tomáš P. se vrací k případu, kdy na základní škole – poté, co mu v osmi letech zemřela maminka a otec se uzavřel do sebe – naprosto přilnul k třídnímu učiteli a vedoucímu turistického oddílu Matěji V. Mluví o sexuálních praktikách, které s ním v jeho čtrnácti letech provozoval učitel ve školním bazénu, a vzpomíná, jak se ho jednou ve sprchách zeptal: „Matěji, proč tohle vlastně děláme? On se zarazil a řekl: Já jsem myslel, že se ti to líbí.“