Budou vás nutit kupovat a prodávat, ale držte. Jak investovat přes aplikace

„Třebaže je na obzoru krize, klidně začněte investovat přes mobil,“ říká jedna ze špiček v investicích. „Je to bezpečné a dělám to i já,“ říká Andrea Lauren, partnerka investiční skupiny Rockaway Capital.

Právě investování přes mobilní aplikace může Čechy podle Andrey Lauren nakopnout k tomu, aby peníze okusované v bankách inflací vrhli do investic.

Třebaže investování přes aplikaci není bez rizika, jako všechny investice, podle Lauren prakticky nehrozí, že by se klient ke svým penězům nedostal.

„Peníze nejsou v té appce ale na účtech toho obchodníka cennými papíry. Když máte peníze na účtu u velké banky, taky to není bez rizika,“ míní investorka ze skupiny Rockaway Jakuba Havrlanta.

Jiný případ jsou tradingové aplikace typu SaxoTrader Go, eToro nebo Lynx, které se podle Lauren spíš než na dlouhodobé investice hodí na „hraní“ s jednotlivými akciemi.

Na co je podle ní třeba si dát pozor? „Budou vás nutit do velkého objemu transakcí na účtu, kupovat a prodávat. Což je dobré pro ně, už méně ale pro vás, mají totiž z každé transakce poplatky. Já bych spíš koupila a déle držela,“ radí Lauren.

„Prodávat něco, co nevlastním, protože spekuluju na to, že cena dál poklesne, to jsou aktivity, které nejsou pro laika,“ míní investorka.