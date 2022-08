Sedím na cashi. Stačí pár špatných čísel, aby to celé žuchlo, říká Stroukal

Sotva se akciové křivky vyškrábaly do zelených čísel, už zní hlasy, že je vyhráno. Že žádná krize nebude a že trhy dál porostou. Dominik Stroukal před optimismem varuje: „Dlouhodobě jsem optimista, ale teď se řítíme do problému.“

Burza v Šanghaji rostla o 1,32 procenta, japonský index Nikkei na desetinu stejně. Německý DAX vyskočil o 1,63 procenta. Přidal i francouzský CAC. Nejvíc se trhy předvedly v USA. Průmyslový Dow Jones přidal solidních 2,93 procenta. A index S&P500 vzrostl o 3,26 procenta. I technologický Nasdaq100 zhodnotil o 3,08 procenta.

Investorům jako by po několika měsících otrnulo. Minulý týden nasypali do globálních akciových fondů 7,1 miliardy dolarů (přibližně 171,9 miliardy Kč), jak napsali stratégové Bank of America s odkazem na data společnosti EPFR Global. Do amerických akcií pak přiteklo 11 miliard dolarů, nejvíce za poslední dva měsíce.

Podle ekonoma Dominika Stroukala to však neznamená, že investoři čekají světlé zítřky.

„Spousta z těch peněz nebudou dlouhodobé investice. Je to sázka na to, že ta čísla jsou teď dobrá, ti lidé na tom sedí a mačkají enter, když se to obrátí. To není sázka na to, že se v následujícím roce budeme mít fajn, že firmy budou líp a víc vyrábět,“ řekl v podcastu Ve vatě.

Obrat trhů směrem nahoru je podle Stroukala pouze reakcí na poslední poměrně pozitivní čísla o americké inflaci. Riziko, že Fed v září prudce zvýší sazby, je tak menší.

„V Americe se zastavil meziměsíční růst inflace. Nerostla tak rychle, jak se čekalo. Tudíž to centrální banka nebude muset nutně propisovat do tak vysokého a rychlého zvyšování úrokových sazeb,“ odhaduje ekonom.

Medvědí trh je pořád ve hře

Negativní zprávy, které formují trh, ale podle Dominika Stroukala stále převládají. Vedle nás zuří válka, Čína zbrojí na Tchaj-wan a ceny energií jsou na rekordech. Investorům proto doporučuje maximální obezřetnost.

„Bojím se, že rizika jsou na té špatné straně. Stačí pár špatných čísel dohromady, aby to žuchlo. Abychom se dostali do medvědího trhu a půjde to o 20 procent níž,“ popisuje osobní postoj k investicím v podcastu.

„Žuchnout“ mohou nejen trhy, ale i ekonomika. „Teď jsme v krásné době, v Česku i v Americe je nezaměstnanost historicky nízká. Ale pokud se začne významně zvyšovat, můžeme se bavit o recesi,“ upozorňuje makroekonom a člen NERV.

„Centrální bankéři už jsou ale poučení a když bude problém, zasypou ekonomiku a trhy penězi jako při minulé velké krizi,“ myslí si Dominik Stroukal. Sám se svých akcií koncem loňského roku radši úplně zbavil. „Já teď sedím na cashi. Prodal jsem akcie, jsem nakoupený v nemovitostech,“ říká v podcastu. Když cena nemovitostí sletí jako při minulé hypoteční krizi, ztrátu mu pokryje to, co na nemovitostech vydělal dosud.

Všechny kryptoměny s výjimkou té nejznámější Stroukal prodal taky. „Nezbavil jsem se zlata, stříbra a bitcoinu. Dokupuju věci, kterým rozumím ve sběratelství. ‚Albíčka‘ hyperinflačních bankovek. Po dědovi jsem zdědil doutníkové objímky. Tam jsem schopen najít hezkou investiční příležitost,“ vypočítává.

Dominik Stroukal hlavní ekonom Platební instituce Roger

člen NERV

vedoucí Katedry ekonomie na VŠ CEVRO Institut

ekonomický poradce SatoshiLabs, tvůrce bitcoinové peněženky Trezor

autor knih Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, Dark web: Sex, drogy a bitcoiny a Ekonomické bubliny

twitter: @stroukal