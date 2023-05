Političky jednají v USA. Trumfem je česká pomoc Ukrajině

České političky přijíždějí do dramaticky pulzujícího Washingtonu. S trochou nadsázky to budou kulisy jako z House of Cards (seriál z prostředí washingtonské politiky, v češtině Dům z karet – pozn. red.). Americkou domácí politikou zmítá taktický boj demokratů a republikánů o navýšení dluhového stropu. Nad západní supervelmocí visí hrozba platební neschopnosti – minimálně rétoricky.

Pekarová Adamová s Černochovou tady budou uprostřed domácího dramatu hledat novou podobu klíčové bezpečnostní vazby pro Česko v o nic méně bouřlivém světě. „Prodat“ se budou snažit ve Washingtonu hlavně českou pomoc Ukrajině, podporu Tchaj-wanu a samozřejmě dojde i na připomínku prvního českého prezidenta.

Česko „dalo“ Spojeným státům první ženu, která tam dosáhla na pozici ministryně zahraničí – řeč je samozřejmě o legendární české rodačce Madeleine Albrightové. Paradoxně na české straně ale moc ženských protějšků za svého života neměla – transatlantické vztahy a vysoká diplomacie byly v Česku dosud doménou mužů. České političky teď mají pár dní na to, aby ukázaly, jestli mají albrightovské „geny“.

V USA navíc tento týden jedná ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). S političkami do Washingtonu přiletěla také početná delegace byznysu. Dnes se odehrává česko-americké podnikatelské forum. Z Washingtonu se pak přesunou do Atlanty, která je jedním z amerických center inovací.

Směna v Kongresu

Úterý bude dnem D – Černochová slavnostně v Pentagonu podepíše smlouvu o obranné spolupráci s USA. Pekarovou Adamovou čeká ve stejnou dobu pracnější celodenní „směna“ v Kongresu, tedy americkém parlamentu.

„I když jsme to tak neplánovali, je dobře, že přijíždíme v tuto chvíli, kdy jsou jednání živá. Spekuluje se o tom, jestli další tlak nevyvinou kongresmani zejména z republikánského křídla, které zpochybňuje podporu Ukrajině. Podle nich by se nemělo dodávat tolik zbraní a mělo by se víc šetřit,“ popsala politička atmosféru pro Seznam Zprávy.

Spor o stíhačky Velká Británie a Nizozemsko vytvoří koalici, která má Ukrajině pomoci získat letouny F-16. O dodání západních stíhaček dlouhodobě usiluje prezident Zelenskyj. Výrobce letadel, Spojené státy, to ale nadále odmítá. Británie a Nizozemsko chtějí splnit Zelenského sen. Překážkou jsou USA

Republikáni podmiňují svou podporu navýšení dluhového stropu zavedením škrtů. „Jsme USA vděční za to, jak Ukrajinu podporují. Naším úkolem je ale jednoznačně přesvědčovat, že je potřeba Ukrajinu podporovat dál, až do úplného vítězství,“ dodává Pekarová Adamová.

S Pelosiovou o Tchaj-wanu

Potvrzenou má předsedkyně TOP 09 například schůzku s bývalou předsedkyní Sněmovny reprezentantů a jednou z nejvlivnějších političek Demokratické strany Nancy Pelosiovou. Mají speciální pojítko – obě v roli šéfek parlamentu přivezly podporu svých zemí na Tchaj-wan, který žije pod hrozbou invaze jiné velmoci – Číny. Pekarová Adamová se z Tchaj-peje vrátila v březnu.

Ve hře je i setkání s republikánským politikem, který je uprostřed politického dramatu s dluhovým stropem. „Na setkání s předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym se intenzivně pracuje,“ říká Pekarová Adamová.

McCarthyho například v pondělí čeká jiná urgentní schůzka – přímo s prezidentem Joem Bidenem, který se kvůli domácí krizi předčasně vrátil ze své cesty do Asie.

Pekarová Adamová má v Kongresu na programu i další schůzky s představiteli klíčových výborů – zahraničního a obranného či skupiny přátel Česka.

Kongres je v americké politice skutečně tepajícím srdcem politiky. Debaty a procesy odehrávající se na Capitol Hillu ovlivňují světové dění. Střet o dluhový strop navíc předznamenává blížící se prezidentskou kampaň v USA – volby proběhnou na podzim příštího roku. Na české straně panují obavy, nakolik mohou nevyhnutelně vyhrocené debaty kampaně ovlivnit americký postoj k podpoře Ukrajiny.

Dohoda o nezákladně

Důležitým posunem v česko-amerických vztazích bude stvrzení dohody o obranné spolupráci. Černochová ji podepíše se svým protějškem, americkým ministrem obrany Lloydem Austinem, s nímž se potkala už loni na podzim v Praze.

Restart vztahů se Spojenými státy Česká zahraniční politika se chce po odchodu proruského prezidenta Miloše Zemana vrátit do „havlovského“ módu. Jedním z prvních úkolů je oživení kdysi vřelých vztahů s USA, čemuž pomůže dohoda o obranné spolupráci. Podpis ve Washingtonu zahojí staré rány. Česko se vrací k přátelství s USA

Dohoda nepokládá základní kámen žádnému konkrétnímu novému vojenskému objektu s americkou vlaječkou. Je ale také fér říct, že tuto možnost přibližuje či otevírá, když je pro ni v zásadě hotový právní rámec. V tuto chvíli však žádný projekt na stole není a vždy by ho musely zvlášť schvalovat vláda a Parlament.

Česko má za 30 demokratických let s USA barvitou historii – od těsné „romance“ za éry Václava Havla až po citelné ochlazení v zemanovské éře, kdy se čerstvý exprezident pokusil otočit českou zahraniční politiku na východ. K složitým momentů patří nedotažení radarového projektu předtím, než se v Česku rozmohl nepřátelský ruský vliv. V tom si nemají Češi a Američané co vyčítat, narazil na obou stranách. Sem se řadí i rozklad jaderného tendru na výstavbu nových bloků v Temelíně za vlády Petra Nečase, do něhož nainvestovala jmění společnost Westinghouse.

Citelnou ztrátou pro Česko bylo úmrtí snad nejsrdečnější lobbistky ve Washingtonu – již zmíněné Madeleine Albrightové, která patřila k pilířům americké politiky a její vliv v Demokratické straně a v celé americké diplomacii přesahoval její politické funkce.

Češi ve Washingtonu logicky nadále sázejí na havlovský odkaz. Časy, kdy americký prezident kvůli svému českému protějšku pozve do Bílého domu undergroundové zpěváka Lou Reeda, už se asi nikdy opakovat nebudou. Zdůraznit kořeny novodobé transatlantické vazby je ale povolený doping. Pekarová Adamová ve Washingtonu v nově otevřeném Muzeu obětí komunismu zahájí výstavu věnovanou Václavu Havlovi s názvem Od disidenta k prezidentovi.

Více o návštěvě amerického ministra obrany v Praze Americký ministr obrany Lloyd Austin v Praze zdůraznil, že NATO bude jako vždy chránit každý kousek území Aliance. Zároveň potvrdil, že USA v novém třímiliardovém balíčku podpory regionu zasaženému ruskou agresí počítají i s Českem. USA jsou náš nejdůležitější spojenec. Změnu nechystáme, řekla Černochová

„Prodat se“

Podle Pekarové Adamové je účelem její cesty trochu zvýšit akcie Česka. „Jsme USA vděční za jejich podporu Ukrajině, ale je také v našem zájmu prezentovat tady naši pomoc. Z pohledu dodávek zbraní jsme mezi pěti největšími dodavateli a přijali jsme vysoký počet ukrajinských uprchlíků. Máme na to poukazovat, není to samozřejmé ani u všech sousedských zemí Ukrajiny a je to i důkaz, že došlo k velkému obratu uvnitř České republiky a na její politické scéně. Naši partneři si toho určitě všímají, ale je dobré to připomínat a v dobrém slova smyslu prodat,“ říká politička.

Dveře jí v Kongresu nepochybně bude otevírat i její nedávná cesta na Tchaj-wan. Ostrov v Jihočínském moři je neuralgickým bodem nejvyšší světové geopolitiky. Čína jej považuje za své vzbouřenecké území a Spojení státy podporují jeho demokratickou emancipaci.

„Česko je minimálně v evropském kontextu největším spojencem Tchaj-wanu. Z pohledu USA jde o velmi ostře sledované teritorium. Určitě se dostane i na otázku hrozeb z Číny – jak jsou reálné a jak jsme v tom aktivní,“ předpokládá Markéta Pekarová Adamová.