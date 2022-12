Auto pro manžela vysvětlím, slibovala Dostálová. Teď tvrdí: Už to nechci řešit

„Nemám k tomu víc co říct,“ potvrdila Dostálová svůj obrat opět v pondělí.

Pane redaktore @VojtechBlazek , už dříve jsem vám napsala, že rozhovor mohu dát, až se dostanu k tomu usesení a budu ho moci prostudovat. To se mi zatím nedaří. Vy ho narozdíl ode mě máte. Dáte mi ho, prosím, vy? To bude nejjednodušší.

Tenhle souběh utvrdil detektivy v přesvědčení, že zvýšení platu asistentce byl jen trik, jak z těchto peněz dodávku financovat ze státních peněz. Ale hlavně: Nahráli rozhovor mezi Dostálovou a jejím otcem, který to podle nich potvrzoval.

Jenže z procesních důvodů ho nemohli použít jako zákonný důkaz - jednalo by se o podvod jen v nízké trestní sazbě, v níž není povolené nasazovat odposlechy.

Nadřízené Městské státní zastupitelství v Praze však bylo proti. Když dozorový žalobce odmítl kauzu uzavřít bez obvinění, sebralo mu ji a dalo jinému státnímu zástupci – zákon to za jasně stanovených pravidel umožňuje. Městské státní zastupitelství považovalo důkazy proti Dostálové za slabé.

Seznam Zprávy už v srpnu pročetly neveřejné usnesení o odložení případu, policisté však do něj přesný obsah nahraného rozhovoru nevepsali. Dostálová nikdy nevysvětlila, o čem si tehdy s otcem povídali. A nechce to sdělit ani nyní.

„Není (v policejním usnesení) ani čárka o tom, že by nemohli nějaké odposlechy použít,“ řekla Dostálová před dvěma týdny v rozhovoru pro pořad 20 minut Radiožurnálu , kdy ji poslanci zvolili za novou místopředsedkyni Sněmovny. V té době už měla dokument k dispozici, vyžádala si ho podle informačního zákona. Obdržela ho se začerněnými osobními údaji, především jmény konkrétních lidí.

Takže proto začala podle Dostálové jejímu otci posílat 15 tisíc měsíčně posílat - byl to prý nájem za tyto prostory, ne splátky za auto.

Dostálová dnes říká, že před volbou do funkce místopředsedkyně Sněmovny dala policejní dokument přečíst lídrům sněmovních klubů. „Celý spis jsem nabídla k prostudování i všem předsedům poslaneckých klubů a poslancům. Někteří nabídky využili a spis si prostudovali,“ popsala Dostálová.

Uvádí to jako důkaz, že ani koaličním stranám kauza nevadila (ještě v srpnu ji například TOP 09 vyzvala, ať peníze použité na zvýšení platu asistentky vrátí).

Policejní usnesení četl například Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.„Celé to vypadá hodně zašmodrchaně, ale v dané situaci nám nezbývá než vycházet z toho, co řekla policie. Tedy že nešlo o trestný čin,“ řekl Michálek.

Jindy zase CzechTourism uzavřel smlouvu na reklamu během motocyklové Velké ceny Brna. Opět to byla podle policie jen zástěrka, ve skutečnosti šlo o to, aby Dostálová získala 10 volných vstupenek v celkové hodnotě 99 tisíc. Potvrdil to při výslechu zaměstnanec agentury i pracovník pořadatelské firmy.