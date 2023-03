Balák je opět vinen z okrádání Hradu

Žalobci při odvolání bojovali za vyšší trest. Zdůraznili, že Balák neprojevil žádnou sebereflexi a o to, že je bezúhonný, se sám svým životem nezasloužil, ale formálně to stanovila milost. Soud ale potvrdil tresty stanovené kladenským okresním soudem.

„Musíme vzít v úvahu fakt, že pan obžalovaný je osobou bezúhonnou. To tedy bez debat,“ vysvětlil soudce Koudelka. Trest označil za mírný, ale nikoliv nepřiměřeně mírný. A v takovém případě do něj odvolací soud nezasahuje.

S verdiktem, který Baláka neposílá do vězení, zmizel možný problém pro bývalého kancléře Vratislava Mynáře. Policisté doufali, že pokud by Balák šel do vězení, mohl by vypovídat i proti svému nadřízenému, kterého z podílu na manipulacích také podezřívali. To ale nyní nehrozí.