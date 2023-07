Za černý kamenolom hrozí Hradu pokuta pět milionů

Dokázat, že Balák nechal kámen odstřelovat načerno, by přitom nemělo být ani po letech těžké. I na leteckých snímcích pořízených během let černé těžby je totiž vidět, jak v místě nelegálního kamenolomu hornina zmizela.

Ředitel lánské lesní správy Balák sice do poslední chvíle ve funkci usiloval o to, aby byl ve stejné oblasti kamenolom povolen , což by rozlišení ztížilo, ale když Seznam Zprávy o plánu informovaly, jeho nástupce Pavel Rus od tohoto projektu ustoupil.

„My jsme posuzovali to, co nám bylo předloženo. Co se týče rozsahu, ten rozhodně nepřesáhl to, o co nás žádali v nějaké projektové dokumentaci,“ řekl dříve Seznam Zprávám ochranář Hůla s tím, že nezjistili, že by činnost negativně ovlivňovala rostliny nebo živočichy.