Před soud jde další úředník za podezřelé smlouvy z éry Jermanové

Vyšlo to najevo při soudním jednání s Hanou Mastrini, která už kvůli poradenským smlouvám za rok 2018 a za škodu 1,5 milionu před soudem stojí.

Hana Mastrini s Romanem Šubertem nejsou obžalováni za to, že najatí poradci práci neodevzdávali nebo že by jejich odměna byla přemrštěná. I když někteří měli přes 70 tisíc měsíčně (opět za poloviční úvazek), aniž kraj za Pokorné Jermanové dokázal věrohodně doložit, co konkrétního pro úřad udělali.