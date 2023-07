Dáváme brutální pokuty, když z hotelu vzniknou apartmány, říká starosta

Prázdniny začaly. Jako každý rok čeká jeho horské letovisko nával turistů, kteří sem přijíždějí na výlety po horách či strávit dovolenou.

Komunální práce Martina Jandury se však od praxe starostů podobně velkých obcí liší. Špindlerův Mlýn se zhruba tisícovkou obyvatel je specifický nejen v tom, že během letní a zimní sezony se počet obyvatel ve městě nafoukne klidně i na dvacetinásobek. Výjimečný je Špindl i v přitažlivosti pro bohaté a vlivné lidi, kteří zde kupují nemovitosti a staví luxusní haciendy.

V rozhovoru jsme se ho ptali na kauzu Hotelu Barbora, o které Seznam Zprávy v pondělí informovaly. Vlivný finančník Marek Dospiva ve městě postavil luxusní apartmánový dům, který ale neodpovídá schváleným měřítkům.

V další části rozhovoru hovoří o tom, jak „apartmánoví“ investoři komplikují život v „českém Aspenu“. „Kvůli apartmánům jsme tu mohli přijít až o dva tisíce hotelových lůžek, což je pro Špindl obrovský malér. Žijeme z poplatků za lůžko, v městské kase je to vidět,“ uvedl starosta Jandura.

V závěru pak popsal, co se stalo s rozmontovaným domem, u kterého v dětství své lyžařské obloučky pilovala olympijská vítězka Ester Ledecká.

Když jsme na váš úřad odeslali dotaz na informace ohledně kauzy Hotelu Barbora, klíčový hráč tohoto apartmánového projektu finančník Marek Dospiva se o tom hned dozvěděl. Jak se stane, že vám z úřadu takto utíkají informace?

Nemám „tušáka“, jak by se ta informace odsud dostala ven.

Prověříte to?

Dneska jsme to začali řešit. Bavili jsme se o tom s panem místostarostou a paní tajemnicí. Říkal jsem, že není dobré, aby informace chodily ven. Nemyslím si ale, že by to vynesl někdo, kdo řešil váš dotaz. Já stavební řízení neřeším, ale co vím, tak pan Dospiva sem nikdy nepřišel. Za investora sem chodí pan Roubíček (Martin Roubíček je vedle Marka Dospivy jedním ze spolumajitelů firmy Hotel Barbora –⁠ Špindlerův Mlýn, pozn. red.).

Naše tužka škrtá

Jak případ Barbora rezonuje vaším úřadem? Před chvíli jsem se tu bavil s vaším předchůdcem ve funkci panem Vladimírem Staruchem, který říkal, že od začátku se o té stavbě ve městě dost hovoří.

Nechci znít alibisticky, ale nastoupil jsem již do rozjetého vlaku, kdy se původní Barbora bourala a začínala se stavět nová. Neznal jsem v tu dobu žádné bližší detaily, legislativní. Co si budeme povídat, Špindl celkově má dlouhodobou averzi k apartmánovým domům.

Proč?

Takové domy městu nepřinášejí nic dobrého. Kvůli apartmánům jsme tu mohli přijít až o dva tisíce hotelových lůžek, což je pro Špindl obrovský malér. Žijeme z poplatků za lůžko, v městské kase je to vidět.

Nemůžete výstavbu apartmánů zpřísnit a nastavit tak, aby z toho město mělo nějaký užitek?

Nám se stává, že investor koupí hotel. Začne stavět hotel apartmánového typu, aby těsně před dokončením to otočil na změnu před dokončením a udělal z toho apartmánový dům. To se bohužel děje, je to díra v legislativě, my jen koukáme. Minulé vedení s tím mělo velké trápení. Nastavili jsme brutální pokuty za to, pokud někdo na začátku slíbí hotel, ale předělá to nakonec na apartmány.

Co říkáte na apartmánový projekt Hotel Barbora?

Po estetické stránce je to moderní, vzdušný, hezký barák. Rukopis není špatný. Jenže jsou to apartmány a pro Špindlerův Mlýn to nemá přínos. Jedním dechem dodávám, že současné zastupitelstvo jde tím směrem, že jsme začali dělat kontribuční smlouvy se stavitelem. To znamená, kdo chce změnu územního plánu, zaplatí do městské kasy určitou částku peněz za metry čtvereční. Město potřebuje novou čističku, novou úpravnu vody, nový vodojem.

Je vůbec v silách stávající infrastruktury města pojmout narůstající počty lidí, kteří ve Špindlu tráví čas?

Je to za hranou kapacity. Máme 70 kilometrů silnic, tisíc obyvatel. V zimě to vylétne na 20 tisíc lidí ve městě, tak si představte, jaký to je záběr pro čističku a tak dále. Takže proto potřebujeme peníze do kasy od těch, kdo si tu požádají o změnu územního plánu a chtějí stavět.

Jak se původní, místní obyvatelé staví k těmto investorům a podnikatelům, kteří si zde staví víkendová sídla či byty, kam zavítají párkrát za rok?

Řeknu vám můj osobní pohled, protože to tady znám od narození. Nedělám v tom rozdíly. Je mi jedno, jestli tady bydlí kluci z Rockaway (investiční skupina Rockaway Capital, která vlastní například Heureka.cz, cestovní kancelář Invia či Košík.cz, pozn. red.) či Penty (tu spoluvlastní finančník a spoluvlastník Hotelu Barbora Marek Dospiva, pozn. red.), Roman Janoušek nebo Tomáš Hrdlička (oba lobbisté a podnikatelé, pozn. red.).

A oni už přispívají do městské kasy nějak nad současný rámec?

Je to v plánu, dostávají se ke mně od nich informace, že by rádi městu pomohli. Zní to příjemně, ale je samozřejmě otázkou, co za to budou chtít. Dávalo by mi to smysl. Když tu v uvozovkách velcí kluci mají ty své baráky, sami nemohou mít radost z toho, že k nim vedou špatné komunikace a podobně. Do budoucna s nimi chceme vejít v jednání, o jakou pomoc městu mají zájem, jak by to mělo vypadat. Já zase chci vědět, co oni si od toho představují. Pomoci lze nejen penězi, ale i myšlenkou, nápadem.

Poukázal jste na podnikatele a zákulisní hráče, kteří v Praze hrají či donedávna hráli první ligu vlivu, někteří stojí za velkými investičními projekty. Jak se k vám tady chovají, pociťoval jste někdy nátlak kvůli jejich projektům?

Stavební úřad je od mé funkce zcela oddělený. S pokorou říkám, že Špindl je vedle Prahy asi nejlukrativnější adresou v republice. Takže každý tu chce stavět byty, jsou to rychle vydělané peníze. Čemuž my se chceme bránit. My máme tužku v územním plánu a nepovolujeme všechno.

Dvojí metr

Občas ale vzniká podezření, že zatímco u normálních lidí úředníci hlídají každý metr, vlivným investorům projde leccos. Nefunguje ve Špindlerově Mlýně dvojí metr?

Souhlasím, že je třeba mít ke všem stejný přístup. Určitě si tu neřekneme, že k někomu budeme méně přísní. Nechceme povolovat velké, nesmyslné projekty. Já jsem srdcař, mám k tomuhle městu vztah, podnikám tu, narodil jsem se tu. Chci, aby se tu stavěly hotely, ne apartmány, ty mi vadí.

Když vám lidé přijedou do hotelu, pak utratí peníze na lanovce, v restauracích, točí se tu. Do apartmánů jezdí lidé jak do baletu, přijedou v létě, na Vánoce a Velikonoce a nazdar. Nebo se apartmány pronajímají přes Airbnb, z čehož město nemá peníze.

Ubývá počet obyvatel Špindlu?

Místní odcházejí, stále se pereme s tisícovkou stálých obyvatel. Umím to ale pochopit. Máte tu na sídlišti byt, prodáte ho za osm milionů, vedle ve Vrchlabí koupíte domek za čtyři miliony. Takže chápu, že takto někdo přemýšlí, nemám jim to za zlé.

V roce 2018 jsem psal článek o tom, jak došlo ke zbourání historického, proslulého domu Švýcarský dvůr, který v minulosti vlastnil zpěvák Janek Ledecký, otec zlaté olympioničky Ester Ledecké. Dřevěný objekt byl rozmontovaný a nový majitel, právník a kamarád lobbisty Romana Janouška, uvažoval nad tím, že rozebraný materiál se využije pro stavbu městského muzea. Jak to s tím vypadá?