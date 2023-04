Festivaly i filmaři se bojí azbestu. Jsou Milovice bezpečné, ptají se

A právě pořadatelé hudebních festivalů nebo filmaři, kteří tady často natáčejí, teď žádají po kraji – jako majiteli území – informace, jestli je prostor bezpečný. „Jenže my nevíme, jak jim máme odpovědět,“ potvrdil středočeský radní pro majetek Libor Lesák (ODS).

Prostor bývalého milovického letiště a okolí si od kraje pronajímají například pořadatelé červnového hudebního festivalu Votvírák, na který loni přijelo 20 tisíc lidí. I jeho organizátoři by chtěli vědět, jak se kauza vyvíjí. „Máme informace stejné, jako najdete v denním tisku,“ potvrdil jednatel pořadatelské společnosti Roman Fejt.

V srpnu se na stejném místě koná i festival Let It Roll v hudebním stylu drum & bass, kam může dorazit i 24 tisíc lidí.

Plochu někdejšího armádního letiště má na testování asistenčních systémů do automobilů pronajatou společnost Valeo – i tato firma aktuálně řeší bezpečí zaměstnanců. Zvažuje, že své lidi pošle k lékaři. „Zdraví našich zaměstnanců je pro nás absolutní prioritou. Pokud to bude doporučeno, preventivní zdravotní prohlídku pro zaměstnance zajistíme,“ uvedl mluvčí společnosti Gábor Iffland.

Kraj nyní čeká na dohodnuté jednání s inspektory životního prostředí, hygieniky a policií, kde by se měl dozvědět, jaká opatření má udělat. Tento týden alespoň označil některá místa nápisy, že vstup je možný jen na vlastní nebezpečí.

Problém je, že ani vyšetřovatelé dosud přesně nevědí, kolik eternitu, a tedy i azbestu, se v Milovicích dostalo do země.

Eternit každopádně není nebezpečný sám o sobě – teprve když se drtí, láme nebo se jinak zpracovává, uvolňují se z něj neviditelná azbestová vlákna pronikající do plic. Způsobují zmíněnou rakovinu nebo další závažné choroby.

Česká inspekce životního prostředí tento týden pouze uvedla, že v Milovicích jde o značný problém. Ale ani inspektoři zatím neznají jeho přesný rozsah. „Zároveň podle vyjádření znalce v celé lokalitě bývalého vojenského výcvikového prostoru nelze vyloučit uvolňování respirabilních azbestových vláken. Z tohoto důvodu je vstup do dané lokality výhradně na vlastní nebezpečí,“ napsala inspekce do zprávy zveřejněné na jejím webu.

Práce se střídavě odehrávaly a střídavě zastavovaly, protože firma se s krajem přela o to, kolik toho zbourala a za jaké náklady. To trvalo pět let. Až předloni vedení kraje v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) vyplatilo firmě RP Mladá finálních 110 milionů, a tím ukončilo hádky.