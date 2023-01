Hrozí Metrostavu smrt? „Naprostá pitomost,“ říká ministr Blažek o milosti

Přestože se podle psaných pravidel měli obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, svou žádost odeslali přímo na Hrad. Ministr Blažek potvrdil, že žádost do jeho úřadu nepřišla. „Znám to jen z vašeho článku,“ řekl nyní Blažek pro Seznam Zprávy.

Po nástupu do funkce v roce 2013 přenesl Zeman hlavní rozhodování o milosti právě na Ministerstvo spravedlnosti. Zeman se předtím nechal slyšet, že by milosti nejradši úplně vyškrtl z Ústavy jako monarchistický přežitek.

Co už Seznam Zprávy zjistily o pozadí žádosti odborářů firmy Metrostav, potrestané za úplatky zákazem zakázek:

Takže kdyby se odbory z Metrostavu obrátily na Ministerstvo spravedlnosti, jak nařizují předpisy, měly by jisté, že úřad jejich žádost nedoporučí: Metrostav není člověk, tedy nemůže ani trpět smrtelnou chorobou.

„Žádost o odpuštění a zahlazení trestu podáváme ve prospěch společnosti Metrostav, která je uloženým trestem bezprostředně ohrožena na svém právním životě,“ napsali do žádosti odboráři doslova.

Loni v březnu Zeman prominul trest Miloši Balákovi, řediteli prezidentské obory v Lánech. Balák dostal jen pár dní předtím tři roky vězení za zmanipulování dvousetmilionové zakázky. Zeman milost zdůvodnil mimo jiné tím, že Balák je výborný pracovník. Zeman také relativizoval Balákovu vinu, která ale byla podle prvoinstančního i odvolací soudu zcela jasná. Baláka do funkce přivedl (a držel ho v ní i v průběhu vyšetřování i soudního procesu) vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

Dodal, že i kdyby tedy ministerstvo odborářskou žádost o milost obdrželo, stejně by ji hned vyexpedovalo do prezidentské kanceláře a vůbec se jí nezabývalo. A to bez jakéhokoli doporučení.