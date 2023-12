Lidé okradení advokátkou zatlačili na komoru. Žádají odškodnění

Bývalí klienti advokátky Hany Sukové, obviněné ze zpronevěry 150 milionů, se pustili do otevřeného sporu s Českou advokátní komorou. Podle zjištění Seznam Zpráv požadují, aby je komora odškodnila.

Zdůvodňují to informacemi z vyšetřovacího spisu. Podle nich už v roce 2017 advokátní komora věděla o vážném podezření, že Hana Suková provádí se svěřenými penězi podezřelé machinace. Ale vyloučila ji z komory až loni, když advokátka skončila ve vazbě kvůli stíhání, že okradla 44 rodin a firem.

„Já to nevzdám. Nedokázala bych žít s pocitem, že jsem neudělala všechno pro to, abych dostala svoje peníze,“ řekla například už dříve Zuzana R., která s manželem přišla u advokátky Sukové o dva a půl milionu.

Podle dostupných informací je to poprvé, co se někdo v podobném případě obrací s žádostí o odškodnění přímo na Českou advokátní komoru – profesní spolek, jehož členem musí být ze zákona každý, kdo chce poskytovat placené právní služby.

Jenže tato kauza má také dříve nevídané okolnosti: třiasedmdesátiletá advokátka Suková zpronevěřila podle kriminalistů 150 milionů, které si k ní lidé dali loni v létě do úschovy při prodejích bytů nebo pozemků. Je to běžná praxe, kdy peníze zůstávají při nemovitostních obchodech na „neutrální půdě“, tedy advokátově úschovním účtu – do doby, než katastr zapíše nového vlastníka.