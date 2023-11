Na prášcích a bez pomoci. Příběhy lidí, které okradla advokátka o miliony

„Já to nevzdám. Nedokázala bych žít s pocitem, že jsem neudělala všechno pro to, abych dostala svoje peníze,“ říká Zuzana R. „Ty peníze z někoho vydřu,“ přitakává Michala M.

Jejich rodiny se staly obětí advokátky Hany Sukové – třiasedmdesátileté právničky, která zpronevěřila klientům 153 milionů. Při obchodech s nemovitostmi si k ní lidé ukládali peníze do takzvané advokátní úschovy. Navenek to bylo celé roky bez problémů, bez náznaku skandálu.

Propukl až loni – poté, co zkušená pražská advokátka skončila ve vazbě. Kvůli vyluxovaným účtům a 44 klientům, kteří se ocitli v zoufalé situaci. Od advokátky Sukové jim měly přijít miliony za prodané byty, pozemky nebo domy. Ale dnes nemají ani peníze, ani nemovitosti.

Spojuje je pocit, že od loňského září jsou jen trpěnými položkami ve spisu téhle trestní kauzy: nikoho podle nich nezajímá, že se – ne vlastní vinou – dostaly do role obětí. Některé z nich se psychicky položily, další si musely najít druhou práci, aby v rodině s malými dětmi utáhly dluhy, do nichž se kvůli advokátce dostaly.

„Už rok fungujeme jako roboti. Z práce do práce, pak se postarat o děti – a ve volném čase řešíme právníky,“ popisuje jedna z žen Dagmar K.

Zuzana R.: „Já to nevzdám.“

Průběh byl totožný: prodávaly nebo kupovaly nemovitost a realitní kancelář jim doporučila právě advokátku Sukovou, která sepsala smlouvy a na její úschovní účet v bance pak poslali kupující peníze. Ty pak po zapsání nového majitele do katastru měly dorazit k prodávajícím.

Jenže to se nestalo. A 10. září loňského roku pak policisté Hanu Sukovou obvinili a soud ji posadil do vazby. Zpočátku škoda činila „pouze“ 50 milionů, dnes – tak jak se postupně hlásili další podvedení klienti – je už na 153 milionech.

Advokátní úschova je ponechání peněz na neutrálním, bezpečném „území“, dokud se nezavrší dohodnutý obchod. Nejčastěji při prodejích a nákupech nemovitostí. Kupující převede peníze na speciální účet, který zřídí advokát. Zůstanou tam do doby, než katastr zapíše nového majitele. A pak dá advokát pokyn, ať peníze z účtu odejdou prodávajícímu. Totéž se děje třeba při prodejích firem, tam už jsou ve hře desítky nebo stovky milionů. Advokát na peníze v úschově nesmí sáhnout, jinak se jedná o zpronevěru. Česká advokátní komora tvrdí, že takové případy nemilosrdně trestá vyloučením.

Některé rodiny se to dozvěděly od policie, jiné od realitního makléře. Další se šly zeptat osobně do sídla advokátní kanceláře, ale narazily tam už jen na dveře oblepené policejní páskou.

Zuzana R. s manželem tehdy prodávali třípokojový byt v Praze, zároveň na ně už čekal nový dům za Prahou. Z advokátčina úschovního účtu měli obdržet za byt 2,5 milionu (velká část prodejní ceny naštěstí hned odešla z tohoto konta do banky na hypotéku), ve skutečnosti na něm v době obvinění advokátky Sukové leželo přesně 150 korun.

Půjčkami od příbuzných a přátel dokázala přesto okradená rodina sehnat finance, aby nepřišla o nový dům. Aby však dluhy splatili, musela si Zuzana najít práci noční recepční v hotelu. Takže přes den se starala o děti, večer odcházela do práce, pak několik hodin spánku – a zase děti.

„Vydržela jsem to takhle čtyři měsíce a pak jsem se zhroutila. Dodnes jsem na prášcích,“ říká Zuzana R.

Do poslední chvíle si nepřipouštěla, že její peníze by se mohly u advokátky ztratit – ačkoli Hana Suková stále posouvala termín výplaty téměř šesti milionů. Vymlouvala se například, že je na chalupě na horách, kde má špatný signál, a proto nemůže komunikovat.

A potom už manžel Dagmar K. narazil jen na odpojené telefony a informaci od policie, že došlo ke zločinu. „Prodávaný byt byl přepsán na nového majitele, my jsme byli v podnájmu, a peníze nikde. Dcera spala na matraci, protože jsme neměli ani na novou postel,“ vzpomíná Dagmar K. na chvíli, kdy se dozvěděla, že advokátka sedí ve vazbě.

Barbaře L. a jejímu muži Hana Suková podle obvinění zpronevěřila osm milionů – z úspor a peněz z dědictví, za které si chtěli koupit první vlastní bydlení a založit rodinu. Byli zřejmě poslední, kdo v září, několik dní před zatčením, poslali Sukové vše, co měli.

„Oba chodíme na terapie. Je to neustálý stres, kdy se každý den budíte s myšlenkami na to, co se před rokem stalo,“ říká Barbara.