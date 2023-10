Manažerku odsouzenou s Rathem najala nemocnice na veřejné zakázky

„Potřebovali jsme se poradit ohledně nějaké administrativy veřejných zakázek malého rozsahu,“ popsal ředitel, proč navázal spolupráci se ženou, která byla za ovlivňování zakázek pravomocně odsouzena na šest let ve vězení, k peněžitému trestu 400 tisíc korun a šestiletému zákazu působení v orgánech firem.

Lucii Novanskou se Seznam Zprávám nepodařilo v nemocnici zastihnout. Podle zaměstnankyně sekretariátu do příbramského zdravotnického zařízení chodí pouze ve čtvrtek. Na zaslaný e-mail se žádostí o reakci na nové zaměstnání Lucia Novanská zatím nereagovala.

Ač ředitel příbramské nemocnice zaměstnání odsouzené obhajuje, části lékařů příbramské nemocnice, s nimiž Seznam Zprávy mluvily, se její nástup do tohoto zdravotnického zařízení nelíbí. A sám ředitel redakci sdělil, že angažmá Lucie Novanské bylo i jedním z témat úterního jednání dozorčí rady nemocnice.

Ředitel Holobrada, člen sociální demokracie a její kandidát z voleb do Senátu v roce 2020, se Lucie Novanské navzdory jejímu odsouzení v úplatkářské kauze zastává. „Sehrála v tom dost nešťastnou roli užitečného idiota a celý ten příběh má takové zákoutí, kdy ona si vytrpěla svoje,“ prohlásil Holobrada o ženě, kterou podle svých slov zná od roku 2009.

„Ani trochu se nezastávám té trojice (Davida Ratha, Petra Kotta a Kateřiny Kottové), kterou znám 35 let. Za ně bych záruku nedal žádnou. Ale za tuhle ženskou určitě. Udělal jsem to i opakovaně,“ prohlásil Holobrada.

Doplnil, že ho už dříve řada lidí nabádala, ať se odsouzené ženy zbaví, on to však prý odmítl. „Já jsem řekl, že je to špatně, že se jí pokusím pomoct. Ať se zbaví mě,“ doplnil Holobrada.